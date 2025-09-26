Henry Quinteros dio rotundo comentario tras suplencia de Kevin Quevedo con Alianza: "No fue..."

Alianza Lima no pudo avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 después de verse superado 2-1 ante la U de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Previo al partido, los aficionados del cuadro blanquiazul se sorprendieron al conocer que Kevin Quevedo no fue titular frente a los 'Azules'. En esa línea, Henry Quinteros lanzó un fuerte comentario.

Henry Quinteros se pronunció tras la suplencia de Kevin Quevedo ante U de Chile

Durante el programa de YouTube 'Desmarcados', el popular 'Pato' Quinteros cuestionó que 'Kevedinho' haya sido suplente en un duelo sumamente crucial, donde los íntimos se jugaban el pase a 'semis'. De manera que, también se refirió categóricamente al DT Néstor Gorosito.

Néstor Gorosito puso de suplente a Kevin Quevedo para partido crucial ante U de Chile/Composición: GLR

"En el fútbol, si no estás bien en la vida, no hay entrenamiento y tampoco juego. No sé que ha pasado con él. Gorosito confió en él todo el año y no fue titular en el partido más importante de la temporada", sostuvo.

Kevin Quevedo tuvo minutos en la derrota de Alianza Lima ante U de Chile

Es importante recordar que, el extremo peruano, Kevin Quevedo recién pudo ingresar a partir del minuto 57 en lugar de Sergio Peña, ya que, quien inició las acciones en su posición fue el delantero argentino Alan Cantero. Pese a ello, su presencia fue vital para que los íntimos puedan descontar por intermedio de Eryc Castillo.

Diego Rebagliati se refirió a la suplencia de Kevin Quevedo con Alianza Lima

Durante el programa de YouTube 'D&T' el comentarista deportivo Diego Rebagliati deslizó que la suplencia del ex Melgar frente a U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, habría sido por un tema de indisciplina.

"Es un rumor hace rato de que Quevedo llega tarde, que no mantiene la mejor disciplina, pero se lo venía perdonando y a la medida que los equipos ganan, todo se esconde abajo de la alfombra. Lo de Quevedo ha sido un tema fuera de la cancha y hace rato que tiene problemas con Quevedo fuera de la cancha, pero en los triunfos se disimula", manifestó.