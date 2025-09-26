Prestigioso medio argentino quedó rendido ante jugador de Alianza Lima pese a derrota: "Gran figura"

Alianza Lima quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante U de Chile. Como era de esperarse, la derrota por 2-1 frente al 'Romántico Viajero' generó mucha tristeza en los principales protagonistas del partido, sin embargo, tras el pitazo final, uno de ellos recibió los elogios de la prensa argentina.

Diario Olé elogió el nivel de un futbolista de Alianza Lima

Nos referimos al extremo ecuatoriano, Eryc Castillo. En uno de sus recientes artículos, Diario Olé impactó en los hinchas blanquiazules al halagar el rendimiento que ha venido mostrando el veloz atacante durante la campaña internacional del cuadro de Matute a nivel internacional.

"Pese a la eliminación, la 'Culebra' fue la gran figura de Alianza Lima en esta temporada. Había marcado en las series ante Gremio y la Chatoleí, por la Sudamericana. Además, también sumó tres festejos en la fase de grupos de la Libertadores", precisaron.

Medio argentino llenó de elogios a Eryc Castillo pese a eliminación de Alianza Lima/Foto: Olé

En esa misma línea, el prestigioso medio también destacó todas las fases preliminares que fueron superando los blanquiazules a lo largo del torneo Conmebol, e indicaron que pese a hacer todos los esfuerzos no fue suficiente.

"No le alcanzó. Alianza Lima, que venía de eliminar al Gremio y Universidad Católica, se despidió de la Copa Sudamericana en cuartos de final: cayó ante U. de Chile. Para los peruanos, que perdieron 2-1, descontó Eryc Castillo en el segundo tiempo. Aunque sirvió para poco el tanto del delantero ecuatoriano", agregó Olé.

Eryc Castillo y su presente con Alianza Lima esta temporada

Cabe mencionar que, la 'Culebra' Castillo es pieza indiscutible en el once de Alianza Lima. Así lo demuestran los números que viene teniendo con los íntimos en el plano local e internacional: 37 partidos, 9 anotaciones, 5 asistencias y un promedio de 3050 minutos.