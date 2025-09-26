0
Al Nassr vs. Al Ittihad HOY por la Liga Profesional Saudí

Hinchas de Alianza Lima arremeten y culpan a referente por la eliminación: "Nos perjudicó..."

La ira se apoderó de los hinchas de Alianza Lima y no tuvieron reparo en apuntar hacia el culpable de la eliminación de la Copa Sudamericana 2025.

Jasmin Huaman
Carlos Zambrano no jugó el partido en Chile por expulsión en Lima.
Carlos Zambrano no jugó el partido en Chile por expulsión en Lima. | Foto: Composición Líbero
A pesar de no haber sido parte de la alineación titular ni como suplente, el nombre de Carlos Zambrano fue muy recordado durante todo el partido y es que debido a la jerarquía que ofrece en la defensa, se esperaba que pueda retener a la U de Chile. Si expulsión en el partido de ida en Matute lo dejó fuera de los convocados y los hinchas de Alianza Lima no perdonar. Para muchos, la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 fue por culpa del 'Kaiser'.

Alianza Lima ha disputado 18 partidos en competiciones Conmebol este 2025.

PUEDES VER: La astronómica cifra que ganó Alianza Lima tras su participación en Libertadores y Sudamericana

Desde el primer partido de ida en Lima, los hinchas arremetieron con el experimentado defensor de Alianza Lima. Incluso demostrando su apoyo al plantel desde las gradas, Carlos Zambrano no es perdonado por algunos de los hinchas que ponen en duda su compromiso con los colores del club, mientras que otros esperan que sea su última temporada en La Victoria.

Hinchas culpan a Carlos Zambrano de eliminación de la Sudamericana

Aunque no se sabe con certeza que teniendo a Carlos Zambrano en la cancha el resultado habría sido diferente, lo cierto es que un grupo de hinchas comenzó a criticar el compromiso del 'Kaiser' por la expulsión en Lima. Ante esto, se recordó su ausencia en el partido de vuelta, pero más aún por los errores que hubo en la defensa.

"Sea como sea, pero el otro año, Carlos Zambrano no puede seguir en Alianza", "Carlos Zambrano perjudicó toda la serie para Alianza Lima", "Dejen de inflar globos a Zambrano, es el peor ejemplo", fueron algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sociales criticando al futbolista de 36 años.

Alianza Lima

Hinchas enfurecen con Carlos Zambrano. | Foto: Captura

¿Cuándo acaba el contrato de Carlos Zambrano con Alianza Lima?

El contrato de Carlos Zambrano con el Club Alianza Lima finalizó el 31 de diciembre de 2024, pero luego se anunció oficialmente su renovación por dos temporadas más; es decir, hasta finales de 2026.

