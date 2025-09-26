Mr. Peet fue rotundo y destrozó a 2 jugadores de Alianza tras eliminación de la Sudamericana: "No..."

Alianza Lima le dijo adiós a su participación en la Copa Sudamericana 2025 luego de perder 2-1 ante U de Chile en Coquimbo, válido por la vuelta de los cuartos de final del torneo Conmebol. Los íntimos estuvieron lejos de mostrar un buen nivel en el trámite del partido, por lo que, los 'Azules' supieron sacar ventaja desde el primer minuto para dar por sentenciada la llave.

Mr. Peet lapidó a 2 futbolistas de Alianza Lima tras eliminación de la Copa Sudamericana

Dentro de ese contexto, tras la derrota en tierras sureñas, el periodista deportivo Peter Arévalo analizó el planteamiento del 'Pipo' Gorosito en el programa de YouTube, 'Mr. Peet Channel' y cuestionó el juego de los blanquiazules durante la primera parte del compromiso. A su vez, criticó el nivel de Sergio Peña y Alan Cantero.

Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana tras caer ante U de Chile/Foto: AFP

"Un Alianza que no jugó bien al fútbol, sobretodo en los primeros 45 minutos. Le costó tener la pelota. No fue un buen partido de Peña, Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también. No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así pero no deja de ser un buen jugador pero le costó jugar en esa posición", sostuvo.

Por otra parte, el popular Mr. Peet decidió destacar la labor del exzaguero de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez, y aseguró que reemplazó satisfactoriamente al 'León', Carlos Zambrano frente al 'Romántico Viajero'.

"Para mí siempre va a ser importante la presencia de Carlos Zambrano el mejor defensor del fútbol peruano, pero decir que el encuentro se pierde porque faltó un jugador es menospreciar el trabajo de Chávez, quien para mí hizo un buen partido", acotó.

Alianza Lima jugará ante Cienciano por el Torneo Clausura 2025

Tras la dura eliminación de la Conmebol Sudamericana 2025, Alianza Lima tendrá que pasar la página y volver a concentrarse en el Torneo Clausura ya que este domingo irá hasta Cusco para enfrentar a Cienciano por la fecha 11 de la Liga 1. El choque se jugará a las 18:00 horas locales de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.