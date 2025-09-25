Diego Rebagliati fulmina a Alianza Lima con duro comentario tras quedar eliminado: "Un..."

Todo tiene su final, nada dura para siempre. Alianza Lima culminó con el sueño de salir campeón internacional tras quedar eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules sucumbieron por la mínima diferencia ante la U de Chile en Coquimbo pese a que lo intentaron hasta el final, y ante ello Diego Rebagliati no dudó en lanzar un fuerte comentario hacia los de La Victoria.

PUEDES VER: La tristeza de Hernán Barcos tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

En el programa Al Ángulo, el comentarista deportivo fue consultado sobre el rendimiento de los íntimos en el compromiso continental, y sorprendió asegurando que tuvieron un pésimo día. Los de Matute cayeron 2-1 y les anotaron el primer tanto apenas a los 5' del primer tiempo, lo que condicionó gran parte del cotejo y recién en el complemento pudieron descontar, pero no alcanzó.

"Le tocó hacer un muy mal partido a Alianza Lima, sobre todo en el primer tiempo. Luego, con el marcador abajo y los cambios, entraron mejor, pero tuvo un mal día para jugar mal", precisó Diego Rebagliati, resaltando que el cuadro dirigido por Néstor Gorosito reaccionó muy tarde en el partido, ya que los cambios fueron cuando ya estaba perdiendo por dos tantos y la serie parecía culminada.

Néstor Gorosito habló tras eliminación de Alianza Lima

Una vez culminado el encuentro por la Copa Sudamericana 2025, Néstor Gorosito brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a qué sucedió durante el partido y por qué no pudo darle a Alianza Lima la clasificación a semifinales del torneo Conmebol.

"Estamos muy dolidos, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Nos enfrentamos con un buen equipo, lamentablemente los goles llegaron al principio del partido. Después, en el segundo tiempo, tuvimos algunas ocasiones por empuje. Por ahí, el resultado refleja lo que pasó en el partido, fue muy parejo. Ellos encontraron el gol, me parece que Billy no atajó más tiros en el primer tiempo. Al final tuvieron una doble ocasión. Nosotros tuvimos para empatar tras un cabezazo de Paolo. Teníamos mucha ilusión, lamentablemente en este partido nos ganaron", precisó el popular 'Pipo'.