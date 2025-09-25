Guillermo Enrique lloró desconsoladamente tras la eliminación de Alianza Lima de la Sudamericana

Alianza Lima perdió contra la U de Chile en Coquimbo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Tras el pitazo final, uno de los jugadores que mostró su tristeza por la caída fue Guillermo Enrique.

El equipo blanquiazul no realizó un gran partido ante la U de Chile. En el primer tiempo se vio superado futbolísticamente. Obligando a Gorosito a realizar cambios en su planteamiento.

Guillermo Enrique lloró por la eliminación de Alianza Lima

En la segunda mitad, Alianza Lima intentó ser más directo. Sin embargo, la 'U' encontró el 2-0 gracias al golazo de Javier Altamirano. Con la obligación de buscar el resultado, los blanquiazules adelantaron sus líneas.

Eryc Castillo convirtió el descuento e ilusionó a los blanquiazules con la hazaña, pero no encontraron el camino para superar a la defensa del conjunto chileno.

Néstor Gorosito habló de Pedro Aquino

A Néstor Gorosito le preguntaron por la suplencia de Pedro Aquino en el partido ante la U de Chile. El DT señaló que el volante le pidió no entrenar un día de la semana por qué terminó cansado del duelo ante Comerciantes Unidos (donde fue titular).

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar, por qué no sé cuanto tiempo, no hacía 90 minutos. Nos pidió no entrenar por qué había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día", señaló.