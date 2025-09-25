0
Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana

Guillermo Enrique lloró desconsoladamente tras la eliminación de Alianza Lima de la Sudamericana

Guillermo Enrique lloró tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025. El jugador fue consolado por sus compañeros.

Jesús Yupanqui
Guillermo Enrique lloró desconsoladamente por la eliminación de Alianza Lima
Guillermo Enrique lloró desconsoladamente por la eliminación de Alianza Lima | FOTO: AFP
Alianza Lima perdió contra la U de Chile en Coquimbo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Tras el pitazo final, uno de los jugadores que mostró su tristeza por la caída fue Guillermo Enrique.

Alianza Lima ha disputado 18 partidos en competiciones Conmebol este 2025.

El equipo blanquiazul no realizó un gran partido ante la U de Chile. En el primer tiempo se vio superado futbolísticamente. Obligando a Gorosito a realizar cambios en su planteamiento.

Guillermo Enrique

Guillermo Enrique lloró por la eliminación de Alianza Lima

En la segunda mitad, Alianza Lima intentó ser más directo. Sin embargo, la 'U' encontró el 2-0 gracias al golazo de Javier Altamirano. Con la obligación de buscar el resultado, los blanquiazules adelantaron sus líneas.

Eryc Castillo convirtió el descuento e ilusionó a los blanquiazules con la hazaña, pero no encontraron el camino para superar a la defensa del conjunto chileno.

Néstor Gorosito habló de Pedro Aquino

A Néstor Gorosito le preguntaron por la suplencia de Pedro Aquino en el partido ante la U de Chile. El DT señaló que el volante le pidió no entrenar un día de la semana por qué terminó cansado del duelo ante Comerciantes Unidos (donde fue titular).

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar, por qué no sé cuanto tiempo, no hacía 90 minutos. Nos pidió no entrenar por qué había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día", señaló.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

