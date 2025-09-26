Gorosito dio fuerte mensaje contra U de Chile tras eliminación en Sudamericana: "Mostraron el..."

Alianza Lima no logró la hazaña y terminó cayendo por 2-1 ante la U de Chile en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con ello, los blanquiazules le pusieron fin a su gran campaña internacional. Tras el encuentro, el DT Néstor Gorosito sorprendió a todos al mandar un fuerte mensaje contra el cuadro sureño.

Y es que, tras concretarse la eliminación, se informó que hubo encontronazos entre ambos planteles en camino a los vestuarios. Por ello, en conferencia de prensa, le consultaron al 'Pipo' por lo sucedido y no dudó en arremeter contra el 'Romántico Viajero'.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la U de Chile?

El estratega argentino indicó que nunca sucedió ningún enfrentamiento entre los jugadores ni con el cuerpo técnico. No obstante, señaló que un integrante desconocido de la delegación de la U de Chile se burló de los blanquiazules tras la eliminación.

Según las palabras de Néstor Gorosito, este personaje les habría dicho "váyanse para casita", generando la reacción de los jugadores. Por ello, 'Pipo' no dudó en criticar a los mapochos y recordó cuando estuvieron a punto a ser eliminados por los incidentes en el partido con Independiente.

Video: DSPORTS

"Entre los jugadores nada que ver, ni con el cuerpo técnico. Un señor de barba y un flaco alto, no sé si el presidente de la U de Chile. Dijeron: 'váyanse para casita', un desubicado, porque nosotros no dijimos que estuvieron mostrando el c*** en Argentina. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia y no cambiaba nada. En el partido pasaron bien, entonces fue innecesario", expresó.

Néstor Gorosito respondió por un posible reclamo ante Conmebol

Asimismo, se le preguntó al estratega si la directiva de Alianza Lima tenía previsto presentar algún reclamo contra la U de Chile ante la Conmebol por lo ocurrido al término del partido.

Al respecto, el técnico de los ‘íntimos’ aclaró que no era un tema de su competencia. “No sabría decirte, no me corresponde a mí, nosotros estamos con el equipo nada más”, indicó.