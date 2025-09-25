- Hoy:
Lucas Assadi, figura de U de Chile, sorprende con firme comentario sobre Alianza: "Ellos..."
Futbolista de la U de Chile se sinceró sobre Alianza Lima tras eliminarlo de la Copa Sudamericana y dejó un contundente mensaje tras partido.
En un duro partido, U de Chile se impuso a Alianza Lima y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los hinchas y propios futbolistas, por lo que Lucas Assadi no dudó en pronunciarse sobre lo sucedido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
El atacante del ‘Romántico Viajero’ fue autor del primer gol del encuentro que encaminó el triunfo cuando apenas se disputaban 4 minutos. Asimismo, fue pieza importante en el esquema del entrenador Gustavo Álvarez para lograr la clasificación a la siguiente instancia del torneo de la Conmebol.
Figura de U de Chile y su contundente mensaje tras derrotar a Alianza Lima
“Estuvo difícil el partido, súper complicado. Creo que el segundo tiempo fue todo de ellos. Supimos aguantar el resultado, que eso es lo importante, y la clasificación. Estoy muy contento por los goles, llevo varios en esta Copa. Todo suma para seguir aumentando mi nivel y confianza”, dijo en conversación con ESPN.
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2025?
Aunque todavía no hay día y horario exacto para los partidos de semifinal de la Copa Sudamericana, por lo pronto se conoció que la ida se llevará a cabo durante la semana del martes 21 de octubre.
