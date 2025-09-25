Alianza Lima perdió ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se despidió del sueño de llegar a las semifinales. El cuadro blanquiazul inició el compromiso en Coquimbo sin Pedro Aquino y Kevin Quevedo en la alineación titular, por lo que las diversas reacciones sobre esta decisión de Néstor Gorosito no tardaron en aparecer.

Al respecto, el entrenador del cuadro blanquiazul se pronunció en conferencia de prensa post partido, en medio de las dudas que se habían originado. Y es que ambos futbolistas son elementos claves en el esquema de juego, por lo que tras su ingreso en la etapa complementaria se vio una mejoría en el equipo.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la suplencia de Pedro Aquino y Kevin Quevedo?

“(Pedro) Aquino nos pidió el otro día no entrenar, porque hace tiempo no jugaba 90 minutos. Nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos”, dijo el ‘Pipo’. En caso de Kevin Quevedo afirmó que “son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

Aunque todavía no hay día y horario exacto para los partidos de semifinal de la Copa Sudamericana, por lo pronto se conoció que la ida se llevará a cabo durante la semana del martes 21 de octubre.