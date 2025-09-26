Reimond Manco apunta a Gorosito por planteamiento ante U. de Chile: "Si quieres hacerte respetar..."

Universidad de Chile le puso fin al sueño copero de Alianza Lima luego de ganarle en Chile por 2 a 1. El planteamiento de Néstor Gorosito fue cuestionado de principio a fin y hay quienes apuntan al entrenador argentino por la derrota del cuadro victoriano. Uno de los que no ocultó su desazón fue Reimond Manco, quien señaló al entrenador por los cambios realizados en el primer tiempo.

Los dos goles sufridos por Alianza Lima vinieron al inicio de cada tiempo y esto le pasó factura al equipo blanquiazul, que no supo reaccionar con claridad hasta el gol de Eryc Castillo que les devolvió la esperanza de poder empatarlo. Al término de los 90 minutos, las críticas hacia Gorosito empezaron a caer.

Reimond Manco critica cambios de Néstor Gorosito

Horas antes del partido, era de conocimiento público que Néstor Gorosito iba a realizar algunos cambios a raíz de la expulsión de Carlos Zambrano en el partido de ida en Matute cuando se fue expulsado por una falta a Charles Aránguiz. Sin embargo, algunos de ellos no dieron los resultados deseados, según la crítica. Uno de los que no se calló nada y habló abiertamente sobre Gorosito fue Reimond Manco.

"Gorosito puso a Cantero de extremo por un problema de Quevedo, pero igual lo hizo ingresar en los últimos 30 minutos. Si quieres hacerte respetar, no lo saques en lista. Estamos hablando de una doble moral: no lo pones porque hizo algo, pero después lo metes para que te salve la cabeza", fueron las duras palabras que usó el exfutbolista de Alianza Lima.

Alianza Lima y el mensaje a sus hinchas

El sueño copero de Alianza Lima terminó, pero desde el club priorizaron agradecer a los hinchas por el apoyo brindado en los últimos meses y que llevó a vivir varias alegrías en torneos internacionales y enfrentándose a grandes del fútbol.

"Gracias, blanquiazul. Luchamos 18 batallas internacionales dejando el corazón y escribimos juntos un nuevo capítulo de nuestra historia. 18 partidos, mil emociones y un solo sentimiento: Arriba Alianza toda la vida. Nos vamos con la frente en alto. Seguimos trabajando", fue el mensaje que emitieron en sus redes sociales.