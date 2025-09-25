¡Con el corazón! El golazo de Eryc Castillo para el descuento de Alianza Lima ante la U de Chile

Alianza Lima fue superado 2-1 por U de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en cuartos de final. A pesar de la dura derrota, una luz de esperanza iluminó en los hinchas blanquiazules en el segundo tiempo gracias al golazo de Eryc Castillo, que finalmente sirvió de poco para los intereses aliancistas.

Cuando el reloj marcaba los 63 minutos del compromiso disputado en Coquimbo, y con un 2-0 favorable para el 'Romántico Viajero', Kevin Quevedo realiza una gran jugada personal por banda izquierda, quitándose de encima a un jugador rival y cuando encontró el espacio, mandó un centro rasante al área chilena.

En ese momento, el extremo ecuatoriano hizo la diagonal desde el sector derecho hacia el medio y, pese a la barrida de dos jugadores rivales, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Gabriel Castellón, quien pese a su estirada no pudo contener el disparo.

Video: DSports

Ni bien vio que entró la pelota, la 'Culebra' corrió inmediatamente hasta la mitad del campo y celebró rápido su tanto mirando a la banca de suplentes aliancista, levantando los hombros en señal de arenga a sus compañeros, mientras que Paolo Guerrero recogió el esférico para ponerla en el círculo central.

Eryc Castillo marcó su tercer gol con Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025

Con esta conquista, el futbolista de 30 años convirtió su tercer tanto en la presente edición de la 'Gran Conquista' en su sexto duelo disputado desde la ronda de playoffs. Anteriormente ya le había anotado a Gremio y a Universidad Católica de Ecuador. Además, es su sexta 'diana' en torneos Conmebol porque antes había hecho tres en Copa Libertadores.

Eryc Castillo anotó su sexto tanto en torneos Conmebol en la temporada 2025 con Alianza Lima, el tercero en la Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima

Eryc Castillo: estadísticas en la vuelta ante U de Chile

Eryc Castillo jugó los 90 minutos de la contienda ante U de Chile y fue uno de los puntos más altos del conjunto victoriano, pues además del gol, fue el que más peligro causó en área rival con sus arremetidas por las bandas. Entre sus estadísticas más importantes se encuentran que dio el 83% de pases precisos (20 de 24), realizó dos disparos a puerta y ganó siete de 11 duelos. Por eso, el portal Sofascore le dio una calificación de 7.1 puntos.