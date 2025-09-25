Lucas Assadi anotó el 1-0 de la U de Chile sobre Alianza Lima en los primeros minutos del partido

Alianza Lima y Universidad de Chile vienen disputando un dramático partido en Coquimbo por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025, duelo que comenzó muy mal para los blanquiazules pues en los primeros compases encajó el primer tanto del encuentro por medio de Lucas Assadi.

PUEDES VER: Revelan la fuerte razón por la que Alianza no practicó penales previo al duelo con U de Chile

En tanto llegó cuando el reloj marcaba los 5 minutos. En una salida desde su campo, el carrilero Matías Sepúlveda vio un espacio por banda derecha aliancista que dejó Guillermo Enrique y dio un pase preciso entre líneas para el joven atacante del 'Romántico Viajero', quien se anticipó a su marcador, Gianfranco Chávez.

Assadi, quien estaba habilitado, aprovechó su velocidad para internarse hasta el área y cerca del rectángulo pequeño decidió definir con un remate al segundo palo. De esta forma, mando el balón a la portería 'Íntima' pese al esfuerzo que hizo el arquero Guillermo Viscarra para atajar el disparo.

Video: DSports

Lucas Assadi anotó su quinto gol en la Copa Sudamericana 2025

Con esta conquista en los primeros instantes al elenco victoriano, el futbolista de 21 años metió su quinto tanto en la presente edición de la competición continental en su sexto encuentro, pues recordemos que los 'Azules' recién se metieron en el torneo desde los playoffs tras quedar terceros de su grupo de Libertadores. Además, se convierte en el tercer máximo goleador de la 'Gran Conquista'.

Lucas Assadi anotó su quinto gol en la Copa Sudamericana 2025 y abrió el marcador ante Alianza Lima. Foto: AFP

Lucas Assadi es de los mejores de la U de Chile ante Alianza Lima

Universidad de Chile viene realizando una buena presentación en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pero uno de los puntos más altos en la primera parte ha sido Lucas Assadi y no solo por el gol, sino debido a que fue la principal carta de ataque de los 'Azules', generando mucho peligro con sus participaciones por banda izquierda.