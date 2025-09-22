'Joya' de U de Chile dejó impactante mensaje previo a la vuelta ante Alianza Lima: "Será..."

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tendrá un cierre al "rojo vivo" este jueves con la vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile en la ciudad de Coquimbo. A días de este vital duelo por un lugar entre los cuatro mejores del torneo, una de las principales figuras del 'Romántico Viajero' se expresó con impactante mensaje.

Sin duda, una de las 'joyas' del plantel dirigido por Gustavo Álvarez es Lucas Assadi. El joven volante ofensivo chileno sorprendió este lunes al subir una publicación en sus redes sociales, pronosticando que esta será una gran semana, premonición que espera cumplir venciendo a los blanquiazules por el certamen continental.

"Será una hermosa semana", fue el mensaje que escribió el futbolista de 21 años a través de una historia de su cuenta verificada de Instagram, junto con una fotografía celebrando con camiseta de los 'Leones Azules'.

Lucas Assadi espera que esta semana, en la que enfrentará a Alianza Lima, sea hermosa. Foto: Instagram - Lucas Assadi

¿Lucas Assadi jugará la vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile?

En el encuentro de ida disputado en Matute, Assadi encendió las alarmas a todo el comando técnico de U de Chile porque sufrió una molestia física tras una disputa por el balón con Carlos Zambrano por la cual se retiro de la cancha a los 88 minutos.

Por esa razón, el polifuncional volante fue sometido a exámenes médicos, los cuales no arrojaron ninguna lesión de consideración, por lo que estará a las órdenes del DT Gustavo Álvarez para ser considerado desde el arranque contra los 'Íntimos' en Coquimbo, según medios de dicho país.

"Lucas Assadi se sometió a exámenes tras el partido de ida en Matute, donde salió resentido después de un choque con Carlos Zambrano. Finalmente, los resultados fueron positivos y el '10' azul estará completamente disponible para Gustavo Álvarez este jueves", informó ADN Radio de Chile en su web oficial.