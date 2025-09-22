Revelan castigó que recibirá U de Chile por hincha 'infiltrado' ante Alianza Lima: "Conmebol..."

Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que ha generado polémica por las diferentes denuncias que se han hecho entre ambos clubes, mismas que ya fueron recibidas por Conmebol, que estaría alistando los castigos, ya sean ecónomicos o a nivel deportivo.

Recordemos que los blanquiazules han denunciado que un presunto barrista del cuadro 'mapocho' se infiltró al estadio Alejandro Villanueva como perioidista, esto pese a la prohibición que tiene el 'Romántico viajero' de llevar hinchas durante los próximos 14 partidos internacionales (7 de local y 7 como visitante).

Este supuesto aficionado de la 'U' se fotografió en una cabina con la acreditación que le brindó la Conmebol y además, en horas previas se le observó fotografiándose con murales de Universitario de Deportes, además de dejar mensajes de provocación.

Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en el partido de ida.

Juan Cristóbal Guarello, reconocido periodista deportivo chileno analizó esta situación y aseguró que si bien no cree que haya una medida deportiva, sí podría singnificar una fuerte multa para la U de Chile, que afectaría sus arcas, ya mermadas por la disposición de jugar a puertas cerradas sus encuentros en torneos continentales.

"Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van a hacer perder los puntos, pero le van a hacer perder plata. Cuidado con eso, porque la Conmebol es muy rápida para castigar y sacar plata, y acá la U se la dio en bandeja a la Conmebol", dijo el mencionado hombre de prensa en declaraciones recogidas por el diario La Cuarta.

U de Chile también denunció a Alianza Lima

Universidad de Chile, a su vez, denunció a Alianza Lima ante Conmebol y aseguró que su delegación vivió un clima hostil. Hubo desde fuegos artificiales cerca de la concentración hasta banderolas con insultos. Se espera que la Conmebol investigue este asunto y decida si amerita sanción contra los íntimos.