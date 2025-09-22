La drástica decisión que tomó Néstor Gorosito con Paolo Guerrero para la vuelta ante U de Chile

Alianza Lima disputará este jueves su partido más importante de la temporada 2025 ante U de Chile en Coquimbo por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana. El cuadro blanquiazul tiene como objetivo quedarse con la victoria para escribir su nombre entre los cuatro mejores del continente, por lo que el DT Néstor Gorosito tomó una tajante decisión con respecto a uno de los referentes del equipo, Paolo Guerrero.

El 'Depredador' se perdió la ida por una lesión y manifestó sentirse mejor para ser considerado en la revancha. Por ello, a solo tres días del trascendental cotejo, el estratega argentino dio el visto bueno y el experimentado delantero estará en la lista de viajeros para enfrentar al 'Romántico Viajero' en tierras chilenas.

"Paolo Guerrero y Jesús Castillo viajan a Chile con Alianza Lima. La lista de viajeros incluye a todo el plantel 'Íntimo'", informó el periodista deportivo Gerson Cuba sobre la presencia del atacante 'Íntimo' mediante una publicación en sus redes sociales, donde además revela que Jesús Castillo también será tomado en cuenta por el 'Pipo'.

Paolo Guerrero ha sido convocado por Néstor Gorosito para el partido de vuelta ante U de Chile. Foto: AFP

Paolo Guerrero quiere jugar la vuelta ante U de Chile

El propio futbolista de 41 años atendió a la prensa a su salida del predio aliancista en Lurín y aseguró que viene trabajando con todo para poder volver a las canchas frente a la U de Chile. "Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves", declaró en entrevista con los medios de comunicación.

Paolo Guerrero está ilusionado en hacer historia con Alianza Lima en la Copa Sudamericana

En esa misma línea, Guerrero se mostró con muchas expectativas en el compromiso ante el cuadro 'Azul' ya que en este ponen en juego sus chances de seguir peleando por el título de la Sudamericana y mencionó que tanto él como el plantel victoriano están con las ganas de hacer historia con el equipo.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", agregó en declaraciones tras una jornada más de entrenamientos.