Ex Universitario da la sorpresa y viajará con Alianza Lima para duelo crucial ante U de Chile

Alianza Lima está a puertas de afrontar uno de sus partidos más importantes del año ante U de Chile por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tienen la llave abierta tras haber igualado sin goles en el choque de ida, por ende, definirán su suerte en Coquimbo con el apoyo de un ex Universitario de Deportes.

Ex Universitario viajará con Alianza Lima para partido ante U de Chile

Nos referimos a Pablo Lavandeira. Según la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el volante uruguayo nacionalizado peruano acompañará a la delegación liderada por el 'Pipo' Gorosito, con el objetivo de darle todo su respaldo al plantel. Además, también irán a tierras chilenas, el 'Káiser' Zambrano, así como Paolo Guerrero y Jesús Castillo.

Pablo Lavandeira irá a Coquimbo con Alianza Lima

"La lista de viajeros incluye a todo el plantel íntimo. También viajan Carlos Zambrano, pese a estar suspendido, y Pablo Lavandeira quien continúa recuperándose de su lesión. La decisión busca reforzar la unión del grupo en el objetivo de conseguir la clasificación", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

¿Qué lesión sufrió Pablo Lavandeira con Alianza Lima?

En mayo de este año, Alianza Lima anunció a través de un comunicado oficial, que el mediocampista había sufrido de un esguince de tercer grado del ligamento colateral externo y un desgarro completo del tendón del bíceps femoral en la rodilla izquierda.

El tiempo de recuperación podía variar entre 3 a 6 meses, según el tratamiento médico. Razón por la cual, el futbolista de 35 años viene siendo una de las principales ausencias en el elenco íntimo esta temporada.

Pablo Lavandeira: trayectoria profesional

Durante su trayectoria profesional, Pablo Lavandeira ha defendido a históricos clubes peruanos y también del extranjero.