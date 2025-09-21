Alianza Lima da el batacazo e inscribe a cuatro nuevos refuerzos para afrontar torneo Conmebol

Alianza Lima atraviesa un momento especial en el plano internacional, pues su plantel masculino enfrentará a la U de Chile en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el equipo femenino se alista para la Copa Libertadores. En medio de esa expectativa, el club sorprendió a sus hinchas al inscribir a cuatro inesperados refuerzos.

Alianza Lima inscribió a cuatro nuevos refuerzos

Alianza Lima sorprendió al confirmar la inscripción de cuatro refuerzos para el torneo Conmebol. Aunque muchos pensaron en el plantel masculino, se trata en realidad de la escuadra femenina, que buscará hacer historia en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Según reveló el periodista deportivo Gustavo Ravello, la directiva blanquiazul ya presentó su lista oficial con las 23 jugadoras para afrontar la el torneo continental. Entre ellas destacan las incorporaciones de las futbolistas brasileñas: Karol Lins, Joyce Amara, Kaila Gomes y Diana Borges.

Alianza Lima inscribió a su últimos fichajes para el torneo Conmebol.

Estas jugadoras fueron las últimas en sumarse al plantel de Alianza Lima Femenino exclusivamente para disputar el torneo Conmebol, con el objetivo de aumentar sus opciones al título.

Junto a las brasileñas, también resalta la inclusión de Birka Ruiz, futbolista de 20 años que fue inscrita pese a haber sido intervenida quirúrgicamente por un desgarro del tendón de Aquiles. En caso de recuperarse a tiempo, podrá participar en el certamen continental.

Lista de jugadoras de Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina?

Alianza Lima hará su debut oficial en la Copa Libertadores Femenina 2025 enfrentando a un duro rival como Boca Juniors. De acuerdo con lo programado por Conmebol, el partido se disputará el jueves 2 de octubre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires, Argentina.

El camino de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina

La delegación de Alianza Lima Femenino quedó ubicada en el Grupo B junto a Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADIFFEM (Venezuela). Será un camino complicado en busca de la clasificación a los cuartos de final, considerando que solo los dos primeros de cada grupo avanzan a la siguiente etapa.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina