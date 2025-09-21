Alianza Lima recibió fuerte multa económica de la Conmebol: "Código Disciplinario..."

Alianza Lima está a pocos días de sostener un partido realmente trascendental frente a la U de Chile, en sus aspiraciones de quedar dentro de los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, ahora los hinchas del cuadro blanquiazul quedaron sorprendidos al conocer la fuerte multa económica que impuso Conmebol tras haber disputado un vital encuentro.

Conmebol impuso fuerte multa económica a Alianza Lima

Nos referimos al duelo de vuelta que afrontaron los íntimos contra la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. De acuerdo al documento oficial que compartió el organismo rector del fútbol sudamericano, la institución victoriana fue multada, el pasado 08 de septiembre con 10 mil dólares por haber infringido al artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario.

Alianza Lima se enfrentó a U. Católica de Ecuador en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

"Imponer al club Alianza Lima una multa de USD 10.000 (DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario de la CONMEBOL, en concordancia con el artículo 27 del mismo cuerpo legal. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio", se detalla en la resolución.

Conmebol impuso fuerte multa a Alianza Lima tras partido ante U. Católica de Ecuador en Quito

En esa misma línea, lanzaron una fuerte advertencia al cuadro blanquiazul, en caso de tener que reincidir con dicha infracción, ya que podría significar en un castigo mucho mayor.

"ADVERTIR expresamente al CLUB ALIANZA LIMA que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar", sentenciaron.

¿Qué infracción cometió Alianza Lima y por qué fue multado por la Conmebol?

La multa obedece a que el conjunto aliancista cometió una infracción al artículo 12.2 (Orden y Seguridad en los Partidos) del Código Disciplinario de la Conmebol, mediante el cual, según normativa se contemplan los siguientes incisos: