0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga

¡Sensible baja! Titular de la U de Chile se lesionó y no jugará la vuelta ante Alianza Lima

La U de Chile llega debilitada a la vuelta ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana tras confirmarse que una de sus figuras estará ausente. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Titular de la U de Chile se lesionó y no jugará la vuelta ante Alianza Lima
Titular de la U de Chile se lesionó y no jugará la vuelta ante Alianza Lima | AFP
COMPARTIR

Falta cada vez menos para el duelo definitorio entre Alianza Lima vs U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tienen la obligación de poder ganar en Coquimbo y asegurar su pase a las semifinales del torneo. En medio de ese panorama, se conoció que una figura del cuadro sureño se perderá este duelo por lesión.

DT de U de Chile destacó a dos jugadores de Alianza Lima

PUEDES VER: DT de U de Chile destacó a dos jugadores de Alianza Lima tras empate por Copa: "Principal arma"

En los últimos días se había informado que Marcelo Díaz podría perderse el duelo de vuelta entre los blanquiazules y el conjunto mapocho. El mundialista se lesionó en el partido de ida en Matute y ahora se confirma que no podrá tener minutos en Coquimbo.

De acuerdo con el periodista deportivo Marcello Merizalde, el volante chileno será la primera baja confirmada de la U de Chile para el partido de vuelta, luego de sufrir un desgarro que le impedirá jugar. Lo que representará un duro golpe, ya que es uno de los jugadores más experimentados del conjunto de Gustavo Álvarez.

"Marcelo Díaz es baja en la U de Chile para enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo. Sufrió un desgarro en la ida", indicó el comunicador mediante una publicación en su cuenta de 'X'.

Marcelo Díaz no jugará la vuelta ante Alianza Lima. Foto: U de Chile

Marcelo Díaz no jugará la vuelta ante Alianza Lima. Foto: U de Chile

La noticia también fue confirmada por la prensa chilena. ESPN Chile aseguró que el volante padece un desgarro en el isquiotibial izquierdo, motivo por el cual tuvo que ser sustituido en el primer enfrentamiento.

¿Quién reemplazará a Marcelo Díaz ante Alianza Lima?

Según ESPN, el principal candidato para ocupar el lugar de Marcelo Díaz en el esquema del DT Gustavo Álvarez es el exjugador de Alianza Lima, Sebastián Rodríguez, quien dejó una buena impresión en el primer partido en Matute. Además, otro posible reemplazo es Israel Poblete, quien ocupaba esa posición hasta antes de su lesión.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Partidos de HOY EN VIVO, domingo 21 de septiembre: programación, hora y dónde ver

  2. ¿Descalificación? U de Chile realizó grave denuncia contra Alianza ante Conmebol: "Explosiones y..."

  3. La firme decisión que tomó el DT de Gremio con Erick Noriega para el clásico, según prensa brasileña

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano