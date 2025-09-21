¡Sensible baja! Titular de la U de Chile se lesionó y no jugará la vuelta ante Alianza Lima

Falta cada vez menos para el duelo definitorio entre Alianza Lima vs U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules tienen la obligación de poder ganar en Coquimbo y asegurar su pase a las semifinales del torneo. En medio de ese panorama, se conoció que una figura del cuadro sureño se perderá este duelo por lesión.

En los últimos días se había informado que Marcelo Díaz podría perderse el duelo de vuelta entre los blanquiazules y el conjunto mapocho. El mundialista se lesionó en el partido de ida en Matute y ahora se confirma que no podrá tener minutos en Coquimbo.

De acuerdo con el periodista deportivo Marcello Merizalde, el volante chileno será la primera baja confirmada de la U de Chile para el partido de vuelta, luego de sufrir un desgarro que le impedirá jugar. Lo que representará un duro golpe, ya que es uno de los jugadores más experimentados del conjunto de Gustavo Álvarez.

"Marcelo Díaz es baja en la U de Chile para enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo. Sufrió un desgarro en la ida", indicó el comunicador mediante una publicación en su cuenta de 'X'.

Marcelo Díaz no jugará la vuelta ante Alianza Lima. Foto: U de Chile

La noticia también fue confirmada por la prensa chilena. ESPN Chile aseguró que el volante padece un desgarro en el isquiotibial izquierdo, motivo por el cual tuvo que ser sustituido en el primer enfrentamiento.

¿Quién reemplazará a Marcelo Díaz ante Alianza Lima?

Según ESPN, el principal candidato para ocupar el lugar de Marcelo Díaz en el esquema del DT Gustavo Álvarez es el exjugador de Alianza Lima, Sebastián Rodríguez, quien dejó una buena impresión en el primer partido en Matute. Además, otro posible reemplazo es Israel Poblete, quien ocupaba esa posición hasta antes de su lesión.