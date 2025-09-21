¿Descalificación? U de Chile realizó grave denuncia contra Alianza ante Conmebol: "Explosiones y..."

Alianza Lima quiere seguir haciendo historia a nivel internacional y para eso necesita superar esta llave ante la U de Chile. De momento, ambos elencos aún tienen vivas las chances de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras empatar sin goles en el partido de ida; no obstante, posterior a ello, el 'Romántico Viajero' realizó una dura denuncia contra los íntimos ante Conmebol.

U de Chile presentó fuerte denuncia contra Alianza Lima ante Conmebol

Según la información que brindó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares en sus redes sociales, el cuadro chileno no se quedó con los brazos cruzados, y luego de que los aficionados del conjunto grone lancen fuegos artificiales cerca al hotel de concentración de la delegación sureña en San Isidro, decidieron tomar acciones legales.

Alianza Lima y U de Chile definen su pase a 'semis' de la Copa Sudamericana 2025 en Coquimbo

Al respecto, también se pudo conocer que, los 'Azules' denunciaron al 'equipo del pueblo' por "cánticos discriminatorios", y distintivos con frases agraviantes a su institución, acorde al reglamento.

"La U de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes "la p... de Sudamérica (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles, disciminatorios (Art. 6. 15)", precisó Bee Sellares en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

U de Chile presentó fuerte denuncia contra Alianza Lima ante Conmebol/Foto: X

Alianza Lima también realizó denuncia ante U de Chile en Copa Sudamericana 2025

Es importante recordar que, previo a esta reciente medida que tomó la U de Chile, Alianza Lima había denunciado el ingreso de barristas del 'Romántico Viajero' al Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria, pese a que se encontraba prohibido tras la sanción de la Conmebol.

"Dichas personas identificadas realizaron publicaciones provocativas en el Estadio Alejandro Villanueva (“Matute”), de nuestra propiedad, durante el partido con el Club chileno. Esta acción podría haber sido contraproducente en un estadio lleno de hinchas locales, lo cual podría haber tenido consecuencias negativas para nuestra institución y haber expuesto al público en general al peligro. Esto es algo que rechazamos expresamente, especialmente considerando los actos de violencia demostrados por la hinchada del Club de la Universidad de Chile, incluso cuando actúan como visitantes", se detalla en el documento presentado por el club íntimo.