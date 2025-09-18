Hinchas de Alianza Lima lanzaron fuegos artificiales cerca a hotel de U de Chile: ¿Habrá sanción?

HOY jueves, la U de Chile visitará a Alianza Lima en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. Sin embargo, previo a este vital encuentro, los hinchas del cuadro blanquiazul lanzaron fuegos artificiales en los exteriores del hotel de concentración del elenco sureño. ¿Puede haber sanción?

En primera instancia hay que recordar que, un suceso similar ocurrió previo a lo que fue el duelo que afrontaron los 'Azules' contra Independiente de Avellaneda en los octavos de final del torneo Conmebol en Argentina, por lo que se pudo conocer la firme postura del máximo organismo sudamericano de fútbol.

(Video: Instagram_Emisora Bullanguera)

De acuerdo a un video difundido en las redes sociales, los exteriores del Swissotel ubicado en el distrito de San Isidro vivieron un clima de incomodidad, luego de escucharse estos fuegos de artificios, por lo que indudablemente, no pasaron desapercibidos en el equipo visitante.

¿Qué dijo Conmebol tras fuegos artificiales reportados en la concentración de la U de Chile?

Pese a que existieron algunos fundamentos y pruebas, el área legal decidió rechazar todo tipo de acusación puesto que, no se logró comprobar que los aficionados del 'Rojo', hayan explosionado pirotecnia en las afueras del hotel donde descansaba la delegación chilena en Buenos Aires, Argentina.

Alianza Lima enfrentará al vigente campeón de la Supercopa chilena

Cabe mencionar que, este jueves, Alianza Lima tendrá que recibir a la U de Chile, actual campeón de la Supercopa chilena. Ello, luego de que, el último domingo, el 'Romántico Viajero' derrote por 3-0 a su clásico rival Colo Colo en el Estadio Santa Laura.