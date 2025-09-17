¡Atención! Alianza Lima y las 2 duras bajas confirmadas para partido ante U de Chile en Matute

Alianza Lima viene quedando listo para afrontar un trascendental partido ante U de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco blanquiazul buscará tomar ventaja en la ida frente a los 'Azules' para tratar de cerrar su pase a la siguiente instancia en Coquimbo.

Alianza Lima y las 2 bajas confirmadas para duelo de ida ante U de Chile

Sin embargo, a poco del encuentro se conoció que el cuadro liderado por el técnico argentino Néstor Gorosito no llegará completo y tendrá hasta dos sensibles bajas confirmadas. De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, Jesús Castillo y Josué Estrada quedaron fuera de lista ante el 'Romántico Viajero'. ¿La razón?

Tanto Castillo como Estrada están en óptimas condiciones físicas, por lo que, la decisión de quedar fuera del choque frente al conjunto mapocho corresponde a una decisión técnica. Sobre ello, hay que precisar que, el exlateral derecho de Cienciano sí ingresó a la nómina para el compromiso ante Deportivo Garcilaso.

Dentro de ese contexto, Alianza Lima también presentó su convocatoria oficial con un total de 23 futbolistas, en los que resaltan Piero Cari, Kevin Quevedo, y Gianfranco Chávez. Este último se recuperó positivamente del golpe que sufrió en la cabeza en el duelo contra el 'Pedacito de Cielo' por el Torneo Clausura 2025.

Convocados de Alianza Lima para recibir a U de Chile en Matute

En tanto, respecto a Pablo Lavandeira aún continúa al margen, y recuperándose de la lesión sufrida en el Torneo Apertura 2025. Por otro lado, dentro de las novedades para el once titular, todo haría indicar que, Pedro Aquino y Hernán Barcos iniciarán las acciones, luego de los últimos entrenamientos.

¿Qué dijo Jesús Castillo ante su falta de continuidad en Alianza Lima?

Previo al partido ante la U de Chile, el volante nacional Jesús Castillo se pronunció sobre su falta de minutos con el equipo íntimo esta temporada. "Son decisiones del entrenador y yo las respeto. Hay grandes jugadores que trabajan para poder estar y solo hay que estar bien preparados cuando se presente la oportunidad. Yo estoy preparado para jugar y, en cualquier momento que me toque, voy a hacerlo de la mejor manera", sostuvo para Ovación.