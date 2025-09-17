0

¡Atención! Alianza Lima y las 2 duras bajas confirmadas para partido ante U de Chile en Matute

Se conoció que Alianza Lima sufrirá de dos sensibles bajas para recibir este jueves a U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Solange Banchon
Las bajas de Alianza Lima para enfrentar a U de Chile por la ida de la Copa Sudamericana 2025
Las bajas de Alianza Lima para enfrentar a U de Chile por la ida de la Copa Sudamericana 2025 | LIBERO
COMPARTIR

Alianza Lima viene quedando listo para afrontar un trascendental partido ante U de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco blanquiazul buscará tomar ventaja en la ida frente a los 'Azules' para tratar de cerrar su pase a la siguiente instancia en Coquimbo.

OFI Creta y la firme medida con Franco Zanelatto tras constantes lesiones

PUEDES VER: ¿Vuelve al Perú? OFI Creta tomó terminante decisión con Franco Zanelatto tras frecuentes lesiones

Alianza Lima y las 2 bajas confirmadas para duelo de ida ante U de Chile

Sin embargo, a poco del encuentro se conoció que el cuadro liderado por el técnico argentino Néstor Gorosito no llegará completo y tendrá hasta dos sensibles bajas confirmadas. De acuerdo a la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, Jesús Castillo y Josué Estrada quedaron fuera de lista ante el 'Romántico Viajero'. ¿La razón?

Tanto Castillo como Estrada están en óptimas condiciones físicas, por lo que, la decisión de quedar fuera del choque frente al conjunto mapocho corresponde a una decisión técnica. Sobre ello, hay que precisar que, el exlateral derecho de Cienciano sí ingresó a la nómina para el compromiso ante Deportivo Garcilaso.

Dentro de ese contexto, Alianza Lima también presentó su convocatoria oficial con un total de 23 futbolistas, en los que resaltan Piero Cari, Kevin Quevedo, y Gianfranco Chávez. Este último se recuperó positivamente del golpe que sufrió en la cabeza en el duelo contra el 'Pedacito de Cielo' por el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima

Convocados de Alianza Lima para recibir a U de Chile en Matute

En tanto, respecto a Pablo Lavandeira aún continúa al margen, y recuperándose de la lesión sufrida en el Torneo Apertura 2025. Por otro lado, dentro de las novedades para el once titular, todo haría indicar que, Pedro Aquino y Hernán Barcos iniciarán las acciones, luego de los últimos entrenamientos.

¿Qué dijo Jesús Castillo ante su falta de continuidad en Alianza Lima?

Previo al partido ante la U de Chile, el volante nacional Jesús Castillo se pronunció sobre su falta de minutos con el equipo íntimo esta temporada. "Son decisiones del entrenador y yo las respeto. Hay grandes jugadores que trabajan para poder estar y solo hay que estar bien preparados cuando se presente la oportunidad. Yo estoy preparado para jugar y, en cualquier momento que me toque, voy a hacerlo de la mejor manera", sostuvo para Ovación.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima remece el mercado y anuncia 4 incorporaciones desde Brasil para pelear torneo Conmebol

  2. Sporting Cristal tomó firme medida con Cristian Benavente para partido ante Alianza Atlético

  3. Orejuela se rindió en elogios ante jugador de Universitario y realizó firme pedido: "A mí me gusta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano