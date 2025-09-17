- Hoy:
Alianza Lima estaría tras los pasos de delantero argentino para la temporada 2026: "Muy cerca"
Según periodista argentino, Alianza Lima ya tiene en mente a su primera contratación para la temporada 2026 y se trata de un joven delantero argentino.
Pese a que Alianza Lima atraviesa un momento clave de la temporada con la Liga 1 y Copa Sudamericana en carrera, los blanquiazules ya piensan en la próxima temporada y habrían definido quién será su primer fichaje. Según un periodista extranjero, los íntimos están tras los pasos de un joven delantero con nacionalidad argentina, y hay otro club peruano que también quiere hacerse con sus servicios.
Mediante su cuenta oficial de 'X', Nahuel Ferreira dio a conocer que el cuadro de Matute y también Sporting Cristal están interesados en contratar a un atacante argentino-peruano, es decir que puede jugar para ambos países. De esta forma, no ocuparía la plaza de extranjero en caso se llegue a dar la incorporación, pero lo más importante es su edad debido a que cuenta con apenas 17 años.
"Siguen muy de cerca al delantero juvenil Marco Rivas que debutó recientemente en la reserva de Tigre. Tiene doble nacionalidad (peruano-argentino) y no tiene contrato profesional. Ojo a fin de año con su futuro", indicó el periodista extranjero en redes sociales, despertando el asombro de todos los hinchas de Alianza Lima, quienes exigen a un artillero de recambio generacional ante el inminente retiro de Hernán Barcos y Paolo Guerrero.
Marco Rivas es el posible delantero de Alianza Lima.
Vale precisar que Marco Rivas ya ha formado parte de la selección peruana Sub-17, por lo que cuenta con experiencia internacional, e incluso ha disputado un total de nueve compromisos. Si bien no es un '9' neto, debido a que juega principalmente de extremo derecho, con la debida preparación podría convertirse en una nueva joya de nuestro balompié y darle muchas alegrías a los de Matute.
¿Qué delanteros tiene actualmente Alianza Lima?
De momento, contando futbolistas lesionados, estos son los delanteros que tiene Alianza Lima:
- Kevin Quevedo
- Paolo Guerrero
- Alan Cantero
- Hernán Barcos
- Matías Succar
- Eryc Castillo
- Gaspar Gentile
- Said Peralta
