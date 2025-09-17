0
EN DIRECTO
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura

Alianza Lima estaría tras los pasos de delantero argentino para la temporada 2026: "Muy cerca"

Según periodista argentino, Alianza Lima ya tiene en mente a su primera contratación para la temporada 2026 y se trata de un joven delantero argentino.

Francisco Esteves
Alianza Lima tras los pasos de un argentino.
Alianza Lima tras los pasos de un argentino. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Pese a que Alianza Lima atraviesa un momento clave de la temporada con la Liga 1 y Copa Sudamericana en carrera, los blanquiazules ya piensan en la próxima temporada y habrían definido quién será su primer fichaje. Según un periodista extranjero, los íntimos están tras los pasos de un joven delantero con nacionalidad argentina, y hay otro club peruano que también quiere hacerse con sus servicios.

U de Chile y el mensaje sobre el partido con Alianza Lima.

PUEDES VER: U de Chile envía fuerte mensaje sobre el partido contra Alianza Lima: "¡Erradiquémoslos!"

Mediante su cuenta oficial de 'X', Nahuel Ferreira dio a conocer que el cuadro de Matute y también Sporting Cristal están interesados en contratar a un atacante argentino-peruano, es decir que puede jugar para ambos países. De esta forma, no ocuparía la plaza de extranjero en caso se llegue a dar la incorporación, pero lo más importante es su edad debido a que cuenta con apenas 17 años.

"Siguen muy de cerca al delantero juvenil Marco Rivas que debutó recientemente en la reserva de Tigre. Tiene doble nacionalidad (peruano-argentino) y no tiene contrato profesional. Ojo a fin de año con su futuro", indicó el periodista extranjero en redes sociales, despertando el asombro de todos los hinchas de Alianza Lima, quienes exigen a un artillero de recambio generacional ante el inminente retiro de Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Alianza Lima

Marco Rivas es el posible delantero de Alianza Lima.

Vale precisar que Marco Rivas ya ha formado parte de la selección peruana Sub-17, por lo que cuenta con experiencia internacional, e incluso ha disputado un total de nueve compromisos. Si bien no es un '9' neto, debido a que juega principalmente de extremo derecho, con la debida preparación podría convertirse en una nueva joya de nuestro balompié y darle muchas alegrías a los de Matute.

¿Qué delanteros tiene actualmente Alianza Lima?

De momento, contando futbolistas lesionados, estos son los delanteros que tiene Alianza Lima:

  • Kevin Quevedo
  • Paolo Guerrero
  • Alan Cantero
  • Hernán Barcos
  • Matías Succar
  • Eryc Castillo
  • Gaspar Gentile
  • Said Peralta

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Confirmado: Ex Alianza Lima será el nuevo entrenador de la selección peruana: "Es el elegido"

  2. Acumulado y tabla de posiciones de Liga 1: clasificación de la fecha 9 del Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano