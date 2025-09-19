U de Chile tendrá una importante ventaja sobre Alianza Lima para la vuelta de Copa Sudamericana

En un partido intenso aunque sin tantas ocasiones de gol, Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y dejó abierta la llave para el cotejo de vuelta en Coquimbo, que se jugará sin público tras la sanción impuesto por Conmebol.

Más allá de lo que significa ser local a puertas cerradas, a nivel futbolístico el 'Romántico viajero' tendrá una importante ventaja que los blanquiazules no tendrán. Es que la la Liga de Primera de Chile no tendrá actividad este fin de semana porque en dicho país celebran sus fiestas patrias y no se pueden desarrollar partidos del torneo local según una ley.

Es decir, los 'Azules' no jugarán este fin de semana, mientras que el cuadro victoriano deberá jugar el domingo frente a Comerciantes Unidos, por la fecha 10 del Torneo Clausura en Matute, por lo que tendrán menos tiempo de preparación para el cotejo de revancha del torneo continental.

Además, no jugar en el certamen local, esta para le permitirá a la U de Chile tener más tiempo para recuperar a los lesionados que no jugaron en la capital peruana: Nicolás Ramírez (defensa central), Israel Poblete (volante) y Lucas Di Yorio (delantero).

Cabe señalar que para el encuentro de vuelta, Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano, quien fue expulsado. Paolo Guerrero ya debería reaparecer tras superar sus molestias físicas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U de Chile el partido de vuelta?

El partido de revancha entre Alianza Lima y Universidad de Chile se juega este jueves 25 de setiembre, a partir de las 19:30 hora peruana y 20:30 de Chile, en Coquimbo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.