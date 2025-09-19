0

U de Chile tendrá una importante ventaja sobre Alianza Lima para la vuelta de Copa Sudamericana

¿Le servirá para avanzar? Universidad de Chile buscará cerrar su clasificación ante Alianza Lima en Coquimbo y tendrá una ventaja vital para la vuelta por Copa Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en Matute por la Copa Sudamericana
Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en Matute por la Copa Sudamericana | Foto: AFP
COMPARTIR

En un partido intenso aunque sin tantas ocasiones de gol, Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron 0-0 en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y dejó abierta la llave para el cotejo de vuelta en Coquimbo, que se jugará sin público tras la sanción impuesto por Conmebol.

Alianza Lima definirá en la vuelta ante U de Chile su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de Sudamericana tras empate?

Más allá de lo que significa ser local a puertas cerradas, a nivel futbolístico el 'Romántico viajero' tendrá una importante ventaja que los blanquiazules no tendrán. Es que la la Liga de Primera de Chile no tendrá actividad este fin de semana porque en dicho país celebran sus fiestas patrias y no se pueden desarrollar partidos del torneo local según una ley.

Es decir, los 'Azules' no jugarán este fin de semana, mientras que el cuadro victoriano deberá jugar el domingo frente a Comerciantes Unidos, por la fecha 10 del Torneo Clausura en Matute, por lo que tendrán menos tiempo de preparación para el cotejo de revancha del torneo continental.

Ali

Ali

Además, no jugar en el certamen local, esta para le permitirá a la U de Chile tener más tiempo para recuperar a los lesionados que no jugaron en la capital peruana: Nicolás Ramírez (defensa central), Israel Poblete (volante) y Lucas Di Yorio (delantero).

Cabe señalar que para el encuentro de vuelta, Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano, quien fue expulsado. Paolo Guerrero ya debería reaparecer tras superar sus molestias físicas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U de Chile el partido de vuelta?

El partido de revancha entre Alianza Lima y Universidad de Chile se juega este jueves 25 de setiembre, a partir de las 19:30 hora peruana y 20:30 de Chile, en Coquimbo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. ¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de Sudamericana tras empate?

  2. Charles Aránguiz dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate en Matute: "Ellos..."

  3. Alianza Lima empató con U. de Chile y definirá su pase a semifinales en Coquimbo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano