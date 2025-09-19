Burlamaqui reveló las chances que tiene Alianza Lima de avanzar en Copa Sudamericana: "Vamos a..."

En un empate agridulce para Alianza Lima ante la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Matute, uno de los jugadores blanquiazules que más aplusos se llevó fue Alessandro Burlamaqui, quien fue un pilar en la volante durante los 77 minutos que estuvo en el campo.

El mediocampista analizó el trámite del partido y a su mostró su optimismo con miras al partido de vuelta, donde cree que los victorianos pueden quedarse con el triunfo y sellar su pase a semifinales.

Video: Movistar Deportes.

"Ellos jugaron muy bien y nosotros también. Tuvieron sus ocasiones y nosotros las nuestras. Vamos a ir a ganar a Chile, siempre con la mentalidad de que debemos hacer el gol", dijo el jugador peruano que también tiene nacionalidad española.

Burlamaqui aseguró que la igualdad es un resultado justo por el trámite y no le desgrada, especialmente luego de que los victorianos se quedaron con 10 por la expulsión de Carlos Zambrano.

“Un partido que ha sido muy intenso, ellos también han jugado bien, nosotros también. Ellos tuvieron las suyas, nosotros las nuestras y con la expulsión ha sido un resultado justo", agregó.

Finalmente, el futbolista de 23 años opinó si Alianza Lima se verá favorecido por el hecho de que U de Chile jugará el partido de vuelta sin público en las tribunas.

“Creo que no. Nuestra hinchada está con nosotros siempre y creo que nos perjudica. Creo que es una situación distinta que nos tenemos que acoplar a eso", culminó.

Alessandro Burlamaqui: valor en el mercado

Alessandro Burlamaqui, de 23 años, tiene una cotización en el mercado de 100 mil euros, esto de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. Este valor debería variar tras sus buenos partidos con Alianza Lima.