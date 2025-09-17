Confirmado: Ex Alianza Lima será el nuevo entrenador de la selección peruana: "Es el elegido"

Quedar eliminados de la Copa del Mundo 2026 fue un duro golpe para los hinchas de la selección peruana. Por ello, diversos fanáticos exigen a las autoridades de nuestro balompié realizar una reestructuración futbolística, tanto en el equipo mayo como las divisiones menores.

Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que Marco Valencia tiene todo avanzado para asumir la dirección técnica de la selección peruana Sub 20. Señaló que el estratega tiene contrato Melgar hasta noviembre y tras finalizar el vínculo contractual se pondría el buzo de la bicolor.

Marco Valencia es el elegido para ser el DT de la selección peruana Sub 20

Incluso en el programa PBO Campeonísimo, Peralta explicó que la FPF quiere contar con Marco Valencia y si hubiera resuelto su situación contractual con Melgar, sería el DT interino de la bicolor en los amistosos de octubre y noviembre.

"Marco Valencia está muy cerca de ser elegido como el nuevo técnico de la selección peruana Sub 20. La idea era que empiece ya, pero tiene vínculo con Melgar hasta noviembre próximo. Van a esperar que termine su vínculo (con los 'rojinegros'), pero él es el elegido para la Sub 20. Está muy cerca", contó Peralta.