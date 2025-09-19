Manuel Barreto fue confirmado por la FPF para dirigir los partidos amistosos de Perú
La Federación anunció que el técnico Manuel Barreto dirigirá los próximos partidos de la selección peruana. "Se respalda plenamente al profesor y su equipo de trabajo", comunicó.
Habemus nuevo DT. Lo que era un secreto a voces se terminó confirmando. Este viernes 19 de septiembre, la Federación Peruana de Fútbol comunicó que será Manuel Barreto el nuevo entrenador de la selección peruana pensando en los próximos amistosos que se disputará.
"El profesor Manuel Barreto, jede fe la UTM de la FPF, ha sido designado de manera temporal, como director técnico de la selección absoluta, quien tendrá a su cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del presente año", señala el comunicado que emitió la Federación.
De esta manera, será Manuel Barreto el encargado de hacer la convocatoria de Perú para los próximos partidos amistosos. Como se sabe, la selección nacional enfrentará a Chile en Concepción y se busca otro rival para que se juegue en Lima. Estos encuentros serán en octubre.
Finalmente la última fecha FIFA será en noviembre. Los últimos duelos internacionales de la Bicolor será contra Rusia y Chile en San Petersburgo y Sochi, respectivamente.
Comunicado completo de la FPF
Manuel Barreto dirigirá los próximos amistosos de Perú
