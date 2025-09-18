Los 12 artilleros que podrían ser el '9' de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

La selección peruana quedó fuera de la Copa del Mundo tras quedar penúltimo en las Eliminatorias Conmebol 2026, lo que ha dejado estragos en toda la FPF. En ese sentido, los hinchas de la Bicolor se encuentran preocupados porque no hay un delantero que reemplace a Paolo Guerrero, pero lo que pocos saben es que existen doce futbolistas que podrían ser el futuro '9' del combinado patrio en el próximo proceso clasificatorio.

Posibles '9' de la selección peruana

Vale precisar que esta información fue recopilada por Kevin Montalvan en su cuenta oficial de 'X'. Ahora sí, el primero de ellos es Gianluca Lapadula, que pese a su edad todavía alcanza para una campaña más y el Mundial del 2030 podría ser su gran hazaña. Actualmente el nacido en Italia se encuentra jugando para el Spezia de la Serie B. El segundo más conocido es Luis Ramos, atacante nacional pretendido por Universitario de Deportes y que se encuentra a préstamo de Cusco FC en América de Cali de Colombia.

Gianluca Lapadula aún puede jugar en la selección peruana.

Luego tenemos a Adrián Ugarriza, futbolista de 28 años que pertenece al Kiryat de la Liga Premier de Israel, en donde hasta la fecha lleva 1 gol en 3 partidos disputados. Le sigue Renato Espinosa, ex Sporting Cristal de 27 años que juega en el Unirea de Rumania y su último equipo del fútbol peruano fue Alianza Atlético de Sullana. El quinto delantero que podría ponerse la Bicolor es Aldair Rodríguez, que hace poco fichó por el Amazonas del Brasileirao B, Segunda División de Brasil.

El sexto posible '9' de la selección peruana es Víctor Guzmán, ex Alianza Lima que hace poco firmó por el Sporting de Lisboa y se encuentra jugando para la reserva del gigante de Portugal. Otro joven artillero (20) es Patrick Askengren, de nacionalidad noruega pero con raíces incaicas gracias a su madre y que actualmente se milita en el Kjelsas de Noruega.

Víctor Guzmán puede ser el '9' de la selección peruana.

Un nuevo jugador con pasado en Alianza Lima aparece en la lista y es Sebastián Gonzáles Zela, que pertenece al KF Teuta de la Kategoria Superiore, Primera División de Albania, y hasta el momento no ha podido convertir esta temporada. El noveno delantero que podría dar la hora es Sebastien Pineau, también exblanquiazul que juega para el Recreativo Huelva de la Cuarta División de España y con 22 años espera pronto migrar a una liga de mayor nivel.

Con 26 años, y paso por muchos clubes de la Liga 1, Sebastián La Torre también podría rendir de sobremanera esta temporada y así llegar a la selección peruana. Hoy en día se encuentra jugando para el Diágoras de Grecia. Como ya es costumbre en esta lista, otro futbolista salido de Matute aparece en la nómina y nos referimos a Juan Pablo Goicochea, que juega en la reserva de Platense para la Liga Juvenil de Argentina y es una de las principales promesas que tiene nuestro balompié.

Juan Pablo Goicochea en las menores de la selección peruana.

Finalmente tenemos a Alberto Vélásquez, que quizá es de quien se esperan más cosas de todos los delanteros de la lista, ya que con 17 años juega en uno de los principales equipos de Dinamarca como es el Midtjylland. Esta temporada lleva 3 goles en 4 partidos con la reserva del club y es uno de los principales goleadores de la competición extranjera.