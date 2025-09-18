Autuori dio fuerte calificativo a Cristian Benavente tras debut con Sporting Cristal: "Es un..."

Sporting Cristal sigue sin poder ganar desde hace 3 partidos en el Torneo Clausura 2025. El último miércoles, la escuadra rimense igualó sin goles ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alberto Gallardo, resultado que significó un duro golpe, considerando que el elenco bajopontino se aleja cada vez más de sus rivales más directos en la lucha por el título nacional.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre el debut de Cristian Benavente con Sporting Cristal?

Muy aparte de ello, dentro de las novedades del encuentro, se pudo apreciar el tan anhelado debut de Cristian Benavente con la camiseta celeste esta temporada. Bajo esa premisa, al finalizar el duelo, el estratega Paulo Autuori fue consultado respecto al estreno del mediocentro hispano-peruano y tuvo palabras de elogio.

Además, el técnico brasileño calificó al popular 'Chaval' como un futbolista "con calidad" y no dudó en manifestar que, su aporte será fundamental para poder alcanzar los objetivos que tiene el club.

"Creo que entró bien, necesita continuar sus entrenamientos, entrar en los partidos y ganar minutaje porque es un jugador que tiene calidad, que piensa muchísimo el juego, le gusta hacer siempre movimientos. Su formación piensa mucho en el colectivo y eso es importante. Seguramente, en un futuro cercano, nos va a aportar mucha calidad", sostuvo.

Consultado sobre la labor de los 'Churres', el DT del conjunto cervecero aprovechó en resaltar su juego táctico. "Sabíamos de temprano que iba a ser un partido complicado porque defienden muy bien, tienen una transición rápida. Era necesario equilibrio", sentenció.

Próximo partido de Sporting Cristal:

Este domingo 21 de septiembre, Sporting Cristal tendrá que verse las caras ante Juan Pablo II en Chongoyape, en el choque correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Todo iniciará a las 15:15 horas locales de Perú, además, puedes seguir la transmisión vía L1 MAX.