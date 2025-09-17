- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Bayern Munich vs Chelsea
- River vs Palmeiras
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Universitario
- Retiro AFP
Christofer Gonzáles sorprende con fuerte mensaje tras empate amargo de Cristal: "Es una..."
El volante de Sporting Cristal, Christofer Gonzáles se pronunció tras no poder ganarle a Alianza Atlético en casa y complicarse en el Torneo Clausura.
Sporting Cristal no pudo ante Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo y empató 0-0, generando la desazón y molestia de los hinchas y propios futbolistas. Uno de ellos fue Christofer Gonzáles, quien no dudó en pronunciarse sobre el presente del equipo ante los medios de comunicación.
PUEDES VER: Jugador de Alianza Atlético dio firme mensaje sobre Cristal tras 0-0 en el Gallardo: "Es un…"
El popular ‘Canchita’ lamentó el resultado de la fecha 9 que lo complica en su objetivo de campeonar el Torneo Clausura y facilitarle el camino a Universitario. Asimismo, explicó por qué no pudieron conseguir la victoria, pese a tener la ventaja de jugar en condición de local con el apoyo de su hinchada.
¿Qué dijo Christofer Gonzáles tras el empate de Sporting Cristal con Alianza Atlético?
“Fue un partido difícil como todos. Lastimosamente no se pudo dar el resultado. Es una lástima para nosotros. Lo único que queda es seguir trabajando, avanzando e ir corrigiendo”, dijo el mediocampista peruano a los medios, quienes no dudaron en consultarle sobre lo que le reclamó al árbitro.
Precisamente, se refirió a esta reacción que tuvo con el réferi, explicando que se debe a que dio 6 minutos pese a que el partido tuvo muchas paralizaciones.
“Más que la jugada del penal, creo que mi reclamo al árbitro fue por los 6 minutos que dieron. El partido paró mucho y no me pareció. Es una lástima también porque en torneos internacionales no paran el juego y aquí paran demasiado. Para nosotros, no es bueno. No ayuda a crecer, no te ayuda avanzar”, agregó.
¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura?
Luego de empatar sin goles con Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal tendrá un nuevo reto en el Torneo Clausura 2025 cuando enfrente a Juan Pablo II College por la fecha 10, este domingo 21 de septiembre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50