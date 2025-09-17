- Hoy:
Chorri Palacios dio rotunda opinión tras la falta de minutos de Benavente en Cristal: "No tiene..."
El referente de Sporting Cristal, Roberto 'Chorri' Palacios habría señalado las razones por las cuales Paulo Autuori aún no hace debutar a Cristian Benavente este 2025.
Sporting Cristal tendrá que recibir este miércoles a Alianza Atlético por la jornada 9 del Torneo Clausura 2025. El cuadro de Paulo Autuori urge de reencontrarse con un triunfo en el Alberto Gallardo para no perderle el paso al actual líder, Universitario de Deportes. Previo al partido, se conoció que el futbolista Cristian Benavente será parte de la convocatoria frente a los 'Churres'.
Chorri Palacios y su firme opinión sobre Cristian Benavente
Dentro de este contexto, el ídolo del conjunto rimense, en el programa de YouTube, 'Chorrigolazos', Roberto Palacios habló ante la falta de continuidad del popular 'Chaval' quien incluso no debuta con el equipo esta temporada. Al respecto, para el exvolante nacional, Benavente aún no da muestras de querer ganarse la titularidad.
Cristian Benavente aún no debuta con Sporting Cristal esta temporada/Foto: X
"Lo que yo haría si llegan dos refuerzos sería verlos, que se ganen el titularato y que peleen con el que está en su puesto. Para mí sería mejor, porque me complica decidir, pero también me ayuda porque voy a poder elegir al que esté mejor. Hay competencia sana. Entonces, yo creo que eso ha sido así, el 'profe' (Autuori) no tiene la culpa. Si el otro no está rindiendo ni demostrando ser titular, entonces nunca lo va a ser", sostuvo.
De la misma manera, agregó que, ante la gran cantidad de jugadores en el puesto, es evidente que el entrenador brasileño Paulo Autuori tendría más que un 'dolor de cabeza' para decidirse por alguna titularidad en el equipo.
"Es difícil que un entrenador se quiera pelear con un jugador. Lamentablemente el técnico tiene que decidir por once y tratar de tener contentos a todos. Eso como técnico se me complica", acotó.
¿Hasta cuándo es el contrato de Cristian Benavente con Sporting Cristal?
El 'Chaval' Cristian Benavente tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta finales de la temporada 2026. Es decir, el volante podrá mostrarse con el elenco cervecero por un año y medio aproximadamente.
