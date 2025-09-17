- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Bayern Munich vs Chelsea
- River vs Palmeiras
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Universitario
- Retiro AFP
Sporting Cristal tomó firme medida con Cristian Benavente para partido ante Alianza Atlético
Previo al partido de Sporting Cristal vs Alianza Atlético, el comando técnico celeste, liderado por Paulo Autuori, le comunicó firme decisión a Cristian Benavente.
En los últimos días, uno de los jugadores que ha sido tendencia en redes sociales es Cristian Benavente. El volante de Sporting Cristal fue el gran ausente en el choque ante Cusco FC en la Ciudad Imperial, encadenando cuatro compromisos sin debutar con camiseta 'rimense'. Ante ello, Paulo Autuori decidió comunicarle firme medida de cara al choque ante Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Cristian Benavente convocado en Sporting Cristal
En horas de la noche del pasado martes 16 de septiembre, Sporting Cristal le notificó a Cristian Benavente que será parte de la lista de convocados para el vital partido ante Alianza Atlético por la novena jornada del Torneo Clausura. De esta manera, estará a disposición de Paulo Autuori para poder tener el debut esperado ante los fieles hinchas.
Según pudo informar el periodista Jean Martín Dueñas, el comando técnico lo considerará para este choque en el Alberto Gallardo, sabiendo que tiene altas posibilidades de sumar sus primeros minutos con los 'bajopontinos'. De igual manera, otros de los futbolistas que integrarán la nómina son Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu.
Cristian Benavente en la lista de convocados para Sporting Cristal.
Cristian Benavente jugará luego de 5 meses
Las últimas actuaciones de Cristian Benavente se dieron en abril del 2025 con FC Buzau de Rumanía. El 'Chaval' estuvo en los últimos compromiso de dicha institución deportivo, en el que peleaban la permanencia para la siguiente temporada. Ahora, luego de 5 meses está por volver a la acción, si realmente Paulo Autuori lo considera en base al trámite del cotejo ante Alianza Atlético.
Sporting Cristal en la obligación de ganar a Alianza Atlético
Si bien hay alta expectativa por ver el debut de Cristian Benavente, Paulo Autuori pondrá por delante el gran objetivo: sumar tres puntos. Posterior a ello, evaluará si le da chances al 'Chaval' para que muestre su versión actual ante los miles de aficionados que se harán presentes en este duelo ante el 'Vendaval'.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50