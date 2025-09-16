¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético, canal de transmisión y dónde ver Liga 1?

Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentarán este miércoles 17 de septiembre desde el Estacio Alberto Gallardo, en el compromiso que corresponde a la novena fecha del Clausura de la Liga 1 2025. Conoce horarios y cómo ver la transmisión del partido que podría definir al nuevo líder del torneo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 2.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 1.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Te compartimos los canales donde puedes ver Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y presenciar el partido de Sporting Cristal vs Alianza Atlético:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

¿Qué canal transmite el partido de Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

La transmisión oficial del partido de Sporting Cristal vs Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo. Asegúrate de revisar tu operador para no perderte el duelo.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan en un duelo clave del Torneo Clausura 2025. Los celestes llegan presionados a esta jornada luego de su tropiezo frente a Cusco FC y saben que no tienen margen de error si quieren sostenerse en la lucha por el título. En el otro extremo, el cuadro de Sullana atraviesa un momento complicado y busca cortar su mala racha para no perder terreno en la tabla acumulada y seguir soñando con un cupo internacional.

El equipo rimense cayó 3-2 en la ciudad imperial y dejó escapar una oportunidad importante de acercarse al liderato. Bajo la conducción de Paulo Autuori, los bajopontinos intentarán recomponerse frente a su hinchada y mostrar la solidez en su juego.

Alianza Atlético, por su parte, llega golpeado tras la derrota en casa ante Juan Pablo II. Los churres saben que una nueva caída podría complicar seriamente sus aspiraciones de meterse a zona de Copa Sudamericana, por lo que el compromiso en Lima representa una prueba de carácter para el plantel dirigido por Gerardo Ameli.