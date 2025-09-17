- Hoy:
Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Atlético: el novedoso once de Autuori en busca del triunfo
Conoce el once que alista Sporting Cristal para buscar la victoria ante Alianza Atlético en esta novena jornada del Torneo Clausura 2025.
Sporting Cristal se alista para su partido ante Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. Los celestes no tienen margen de error si es que realmente quieren pelear este certamen de Liga 1. Paulo Autuori sabe que no han sacado resultados positivos en sus últimos encuentros, por lo que alista una novedosa alineación en busca de los tres puntos.
Alineación de Sporting Cristal
Este es el once que alista Sporting Cristal para buscar la victoria ante Alianza Atlético: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Fernando Pacheco, Santiago González e Irven Ávila.
Yoshimar Yotún se perfila a ser titular con Sporting Cristal.
Alineación de Alianza Atlético
Así formará el equipo de Gerardo Ameli en el Estadio Alberto Gallardo: Diego Melián, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, José Villegas, Erick Perleche, Frank Ysique, Mauro Pérez, Luis Olmedo, Jorge del Castillo, Guillermo Larios y Agustín Graneros.
Alianza Atlético viene de caer ante Juan Pablo II.
