0

Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Atlético: el novedoso once de Autuori en busca del triunfo

Conoce el once que alista Sporting Cristal para buscar la victoria ante Alianza Atlético en esta novena jornada del Torneo Clausura 2025.

Diego Medina
Alineación de Sporting Cristal ante Alianza Atlético.
Alineación de Sporting Cristal ante Alianza Atlético. | Foto: Prensa Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal se alista para su partido ante Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. Los celestes no tienen margen de error si es que realmente quieren pelear este certamen de Liga 1. Paulo Autuori sabe que no han sacado resultados positivos en sus últimos encuentros, por lo que alista una novedosa alineación en busca de los tres puntos.

Sporting Cristal y Alianza Atlético juegan por la fecha 9 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Alineación de Sporting Cristal

Este es el once que alista Sporting Cristal para buscar la victoria ante Alianza Atlético: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Fernando Pacheco, Santiago González e Irven Ávila.

Sporting Cristal

Yoshimar Yotún se perfila a ser titular con Sporting Cristal.

Alineación de Alianza Atlético

Así formará el equipo de Gerardo Ameli en el Estadio Alberto Gallardo: Diego Melián, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, José Villegas, Erick Perleche, Frank Ysique, Mauro Pérez, Luis Olmedo, Jorge del Castillo, Guillermo Larios y Agustín Graneros.

Alianza Atlético

Alianza Atlético viene de caer ante Juan Pablo II.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal tomó firme medida con Cristian Benavente para partido ante Alianza Atlético

  2. Alianza Lima remece el mercado y anuncia 4 incorporaciones desde Brasil para pelear torneo Conmebol

  3. Orejuela se rindió en elogios ante jugador de Universitario y realizó firme pedido: "A mí me gusta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano