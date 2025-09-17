- Hoy:
¡Insólito! Sporting Cristal rechaza fichar a exmundialista y goleador de Premier League
LÍBERO conoció que Sporting Cristal decidió rechazar a exmundialista con pasado en Premier League. Hoy, el delantero registra 20 goles en la temporada.
Sporting Cristal es uno de los clubes que se reforzó con cuatro elementos para pelear el Torneo Clausura 2025. Entre los nombres a destacar se encuentra Felipe Vizeu, el '9' brasileño que aún no ha logrado la continuidad esperada en el equipo celeste en dos partidos que ha tenido por delante. Sin embargo, hubo un atacante que tenía toda la predisposición por vestir la celeste, pero que fue rechazada por la institución 'bajopontina'.
Sporting Cristal rechaza fichar a Abel Hernández
Uno de los delanteros que sonaba como refuerzo en Sporting Cristal era Abel Hernández, delantero uruguayo de 35 años que actualmente es el goleador de Liverpool de Uruguay. Se pudo conocer que el futbolista entabló charlas con la directiva celeste, pero que inesperadamente el club optó por no responder más al artillero.
LÍBERO pudo conocer que Sporting Cristal le presentó un pre-contrato para que Abel Hernández estampe su firma con los celestes. El jugador le comunicó a Liverpool la intención de salir, por lo que se animó a estampar su rúbrica en la documentación que le enviaron. No obstante, el equipo del Rímac no le respondió e incumplió una de las cláusulas al no dar un veredicto en los próximas 48 horas.
Abel Hernández es goleador en Liverpool de Uruguay.
De esta manera, las conversaciones se enfriaron de manera abrupta, por lo que Sporting Cristal termina rechazando la llegada de Abel Hernández y optar por el brasileño Felipe Vizeu, quien aún no suma 90 minutos con los celestes. Un hecho que genera muchas incógnitas en cuanto a la toma de decisiones del cuadro 'cervecero', sabiendo que tiene varias temporadas sin levantar trofeos.
Abel Hernández se pronunció tras cercanía con Sporting Cristal
Esta información fue revalidada por el mismo Abel Hernández en unas recientes declaraciones al programa "La Mañana del Fútbol" de Radio El Espectador de Uruguay. El exmundialista con la selección 'charrúa' y que tuvo pasado en la Premier League con Hull City, reveló detalles que denotan la negativa de Sporting Cristal por ficharlo en este Torneo Clausura 2025.
"Se estaba hablando que firmé un pre contrato, pero hay algunas cosas que están ahí que no son muy claras. Lo firmé, pero no volvió, entonces no estaba firmado por el club. Entonces es como que no lo haya firmado", expresó Abel Hernández.
Abel Hernández en el Mundial Brasil 2014 y en Hull City de Premier League de Inglaterra. Foto: EFE | AP.
