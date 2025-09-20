Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones: clasificación del Torneo Clausura de la fecha 10

Este sábado y domingo se disputará la jornada 10 del Torneo Clausura. Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos y tiene la necesidad de ganar para seguir escalando puestos. Por su parte, el compadre Universitario visita a UTC en con objetivo de recuperar la punta. A su vez, Sporting Cristal que no gana hace tres fechas, visita a Juan Pablo II. Por lo tanto, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y el Acumulado Liga 1.

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 26 34 57 2. Cusco FC 25 22 53 3. Alianza Lima 26 13 49 4. Sporting Cristal 26 17 47 5. Deportivo Garcilaso 27 15 44 6. Alianza Atlético 25 10 41 7. Melgar 27 6 41 8. Sport Huancayo 27 -1 39 9. Cienciano 26 9 35 10. Los Chankas 25 -4 35 11. ADT 26 -10 34 12. Atlético Grau 26 -3 32 13. Juan Pablo II 25 -9 28 14. Sport Boys 27 -10 25 15. Comerciantes Unidos 26 -14 22 16. Ayacucho FC 25 -16 22 17. Alianza Universidad 27 -23 21 18. UTC 25 -24 21 19. Binacional - - -

Posiciones de Liga 1

Así está la clasificación del Torneo Clausura: