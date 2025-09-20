0

Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones: clasificación del Torneo Clausura de la fecha 10

Revisa cómo está la tabla de posiciones del Clausura y el Acumulado de Liga 1. ¿En qué puesto está Alianza, Universitario y Sporting Cristal?

Sandra Morales
Tabla de posiciones de la Liga 1 y el Torneo Clausura
Tabla de posiciones de la Liga 1 y el Torneo Clausura | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este sábado y domingo se disputará la jornada 10 del Torneo Clausura. Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos y tiene la necesidad de ganar para seguir escalando puestos. Por su parte, el compadre Universitario visita a UTC en con objetivo de recuperar la punta. A su vez, Sporting Cristal que no gana hace tres fechas, visita a Juan Pablo II. Por lo tanto, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y el Acumulado Liga 1.

Edison Flores captó la atención de los hinchas con publicación.

PUEDES VER: Edison Flores sorprende a hinchas de Universitario con categórica publicación: "Agradecido"

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario263457
2. Cusco FC252253
3. Alianza Lima261349
4. Sporting Cristal261747
5. Deportivo Garcilaso271544
6. Alianza Atlético251041
7. Melgar27641
8. Sport Huancayo27-139
9. Cienciano26935
10. Los Chankas25-435
11. ADT26-1034
12. Atlético Grau26-332
13. Juan Pablo II25-928
14. Sport Boys27-1025
15. Comerciantes Unidos26-1422
16. Ayacucho FC25-1622
17. Alianza Universidad27-2321
18. UTC25-2421
19. Binacional---

Posiciones de Liga 1

Así está la clasificación del Torneo Clausura:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Cusco FC7819
2. Universitario8818
3. Deportivo Garcilaso9617
4. Sporting Cristal81015
5. Cienciano8512
6. Alianza Lima8112
7. Los Chankas7-312
8. Comerciantes Unidos8011
9. Atlético Grau8010
10. Melgar9-210
11. ADT8-410
12. Alianza Universidad9-610
13. Juan Pablo II7-39
14. Sport Huancayo9-39
15. Alianza Atlético707
16. Ayacucho FC8-47
17. Sport Boys9-85
18. UTC7-72
19. Binacional---

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Ex River Plate confirmó que llegó a un acuerdo con Alianza Lima: "Solo falta firmar"

  2. FIFA cambió puntos de Perú y supera a Bolivia, Venezuela y Chile en la tabla Conmebol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano