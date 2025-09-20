- Hoy:
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones: clasificación del Torneo Clausura de la fecha 10
Revisa cómo está la tabla de posiciones del Clausura y el Acumulado de Liga 1. ¿En qué puesto está Alianza, Universitario y Sporting Cristal?
Este sábado y domingo se disputará la jornada 10 del Torneo Clausura. Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos y tiene la necesidad de ganar para seguir escalando puestos. Por su parte, el compadre Universitario visita a UTC en con objetivo de recuperar la punta. A su vez, Sporting Cristal que no gana hace tres fechas, visita a Juan Pablo II. Por lo tanto, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y el Acumulado Liga 1.
Acumulado Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|26
|34
|57
|2. Cusco FC
|25
|22
|53
|3. Alianza Lima
|26
|13
|49
|4. Sporting Cristal
|26
|17
|47
|5. Deportivo Garcilaso
|27
|15
|44
|6. Alianza Atlético
|25
|10
|41
|7. Melgar
|27
|6
|41
|8. Sport Huancayo
|27
|-1
|39
|9. Cienciano
|26
|9
|35
|10. Los Chankas
|25
|-4
|35
|11. ADT
|26
|-10
|34
|12. Atlético Grau
|26
|-3
|32
|13. Juan Pablo II
|25
|-9
|28
|14. Sport Boys
|27
|-10
|25
|15. Comerciantes Unidos
|26
|-14
|22
|16. Ayacucho FC
|25
|-16
|22
|17. Alianza Universidad
|27
|-23
|21
|18. UTC
|25
|-24
|21
|19. Binacional
|-
|-
|-
Posiciones de Liga 1
Así está la clasificación del Torneo Clausura:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Cusco FC
|7
|8
|19
|2. Universitario
|8
|8
|18
|3. Deportivo Garcilaso
|9
|6
|17
|4. Sporting Cristal
|8
|10
|15
|5. Cienciano
|8
|5
|12
|6. Alianza Lima
|8
|1
|12
|7. Los Chankas
|7
|-3
|12
|8. Comerciantes Unidos
|8
|0
|11
|9. Atlético Grau
|8
|0
|10
|10. Melgar
|9
|-2
|10
|11. ADT
|8
|-4
|10
|12. Alianza Universidad
|9
|-6
|10
|13. Juan Pablo II
|7
|-3
|9
|14. Sport Huancayo
|9
|-3
|9
|15. Alianza Atlético
|7
|0
|7
|16. Ayacucho FC
|8
|-4
|7
|17. Sport Boys
|9
|-8
|5
|18. UTC
|7
|-7
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
