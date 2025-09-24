¿Otro descendido? Se reveló cuándo se conocerá si Ayacucho FC será expulsado de la Liga 1

Recientemente se conoció que este jueves 25 de septiembre, la Sala Civil de Huamanga ha programado la audiencia en la que se expondrán los principales aspectos del proceso judicial entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Ayacucho FC. El fallo que emita dicha instancia judicial será determinante para definir la permanencia o retiro de dicho club de la Liga 1.

El abogado Víctor García Toma señala que la controversia tiene como punto de partida el año 2022, cuando Ayacucho FC descendió a la Liga2 tras perder cuatro puntos por una sanción impuesta por la FPF, lo que lo ubicó en zona de revalidación y posteriormente en derrota frente a Unión Comercio.

El club alegó que también debían restarse puntos a Sport Boys por incumplimientos financieros, y, aunque la Comisión de Licencias finalmente aplicó esa sanción, no se modificó la situación deportiva de Ayacucho. Ante ello, presentó una demanda de amparo constitucional, alegando vulneración de sus derechos fundamentales. El fallo inicial del Juzgado Civil de Huamanga ordenó su reincorporación provisional a la Liga1 Te Apuesto 2025, en la que actualmente participa mientras se espera el fallo definitivo.

García Toma precisa que, como antecedente similar, corresponde el caso del Club Deportivo Binacional. En el mes de agosto de 2025, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC de Puno y revocó la medida cautelar que había permitido su incorporación provisional a la Liga1 Te Apuesto 2025. Conforme al artículo 364 del Código Penal Civil la aplicación de dicha decisión fue de cumplimiento inmediato.

En virtud de ello, la Junta Directiva de la FPF decidió con fecha 19 de agosto, la exclusión del club Binacional de la Liga1 Te Apuesto 2025 y del Torneo Juvenil Sub18 2025, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga1.

Para Víctor García Toma, el caso de Ayacucho FC evidencia la necesidad de salvaguardar la autonomía del fútbol peruano, y es que, de acuerdo con los estatutos y disposiciones de la FIFA, CONMEBOL y la FPF los clubes miembros deben acudir única y exclusivamente a las instancias deportivas para resolver controversias correspondientes a ese ámbito y no mediante procesos judiciales ordinarios como ha ocurrido en el caso de Binacional y Ayacucho FC.

Cabe señalar que la injerencia del Poder Judicial no solo genera retrasos en la organización y planificación del torneo del fútbol profesional, sino que también pone en riesgo la integridad del campeonato y la estabilidad económica de los clubes, pudiendo acarrear incluso sanciones internacionales como una eventual desafiliación de la FIFA. En este contexto, resulta prioritario reafirmar que el cauce natural para resolver este tipo de conflictos es el sistema de justicia deportiva, a fin de garantizar orden, legalidad y respeto a las normas que rigen el fútbol profesional.

Es por ello, que la audiencia del 25 de septiembre será decisiva para determinar si Ayacucho FC continúa en la Liga1 Te Apuesto 2025 o si, por el contrario, es retirado de la competición.

Para la Federación Peruana de Futbol se debe actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al sistema de justicia deportiva reconocido por la FIFA, la CONMEBOL y la propia federación. Por lo tanto, es pertinente mantener el respeto a los mandatos judiciales, pero a la vez advertir públicamente sobre los riesgos que estos pueden generar en la integridad y el normal desarrollo de la Liga1 Te Apuesto 2025 y así fortalecer los mecanismos internos de prevención y resolución de controversias para evitar que futuros conflictos se trasladen a la vía judicial.

Binacional fue excluido de la Liga 1 2025

El pasado 19 de agosto, a través de un comunicado, la FPF confirmó la expulsión de Binacional de la Liga 1 2025, esto tras quedar sin efecto la medida cautelar que le permitía jugar en la máxima categoría. Además, esta decisión contó con el aval de la FIFA, que prohibie a los clubes recurrir a la justicia ordinaria para revertir un fallo a nivel deportivo.