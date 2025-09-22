Sporting Cristal vs. Universitario: se confirmó la fecha y hora del partido clave por el Clausura
Se confirmó la fecha y hora del partido Sporting vs. Universitario, duelo clave en la disputa por el título del Torneo Clausura 2025.
Universitario y Sporting Cristal están peleando por lograr el título del Torneo Clausura. Por ello, este compromiso es uno de los más esperados por los hinchas peruanos.
Mediante sus redes sociales, Gustavo Peralta informó que el Sporting Cristal vs Universitario se realizará el miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50