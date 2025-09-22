0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro 2025

Sporting Cristal vs. Universitario: se confirmó la fecha y hora del partido clave por el Clausura

Se confirmó la fecha y hora del partido Sporting vs. Universitario, duelo clave en la disputa por el título del Torneo Clausura 2025.

Jesús Yupanqui
Se confirmó cuándo y a qué hora se realizará el Universitario vs. Sporting Cristal
Se confirmó cuándo y a qué hora se realizará el Universitario vs. Sporting Cristal | FOTO: Líbero
COMPARTIR

Universitario y Sporting Cristal están peleando por lograr el título del Torneo Clausura. Por ello, este compromiso es uno de los más esperados por los hinchas peruanos.

Mediante sus redes sociales, Gustavo Peralta informó que el Sporting Cristal vs Universitario se realizará el miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m.

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Erinson Ramírez, figura de UTC, dio rotundo calificativo a Universitario tras derrota: "Es un..."

  2. Alianza Lima perdió tres puntos y complica su lucha por el título del Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano