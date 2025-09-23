Reimond Manco se pronuncia sin filtro sobre Universitario tras caída de Cusco FC: "Lo de la 'U' es..."

En medio de la lucha por el título del Torneo Clausura, uno de los tropiezos menos impensado fue el de Cusco FC ante ADT. Su derrota en casa le permite a Universitario a depender de sí mismo para consagrarse tricampeón del fútbol peruano. Por si fuera poco, ahora tiene un duelo directo ante los cusqueños que podría definir el futuro del certamen.

En medio de este contexto, uno de los jugadores que no calló en un programa en vivo fue Reimond Manco. El exfutbolista de Alianza Lima tomó la palabra en "Juego Cruzado" y se dirigió a los cremas tras tener el camino libre hacia el Torneo Clausura. Fiel a su estilo, valoró el presente de los 'merengues' que siguen firmes en su afán del tricampeonato.

"Para mí, ese partido (Universitario vs Cusco FC) va a ser de vital importancia para Cusco demostrar que puede ser campeón. O simplemente, fue un buen momento. Lo de la 'U' es indudable. La 'U' gana hasta jugando mal. La 'U' tiene este tipo de cosas cuando los equipos se perfilan para ser campeones que en el Apertura cuando tropezó, tropezaron todos los demás", expresó Reimond Manco.

(VIDEO: Juego Cruzado)

¿Qué partidos le resta a Universitario para ser campeón del Torneo Clausura?

Universitario de Deportes es líder del Torneo Clausura con 21 unidades, mientras que Cusco FC lo escolta con 19 unidades (con un partido menos). Sin embargo, ahora ambos elencos se verán cara a cara en el Estadio Monumental y sería el cotejo clave para ver el futuro del certamen de Liga 1.

Fecha 11: Universitario vs Cusco FC

Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario

Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC

Fecha 16: ADT vs Universitario

Fecha 17: Universitario Descansa

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario

Los cremas tienen únicamente dos salidas a ciudades de altura, por lo que su fixture los favorece con el afán de conseguir el título del Torneo Clausura 2025. Eso sí, tiene unos partidos duros ante Alianza Atlético y Sporting Cristal que podrían complicarlo de cierta manera.