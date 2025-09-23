Universitario impacta con inesperada publicación tras conocer la derrota de Cusco FC: "Con..."

Tras la caída inesperada de Cusco FC ante ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Universitario es el equipo que más festeja al tener el camino libre para consagrarse con el Torneo Clausura y, en consecuencia, con el tricampeonato en la Liga 1. Ante esta buena nueva, el club crema sorprendió con una publicación que generó todo tipo de comentarios.

Minutos después de conocer el 0-2 de los tarmeños ante los cusqueños, los cremas utilizaron sus cuentas oficiales como Facebook, Instagram y 'X' para anunciar la venta de entradas para el choque ante Cusco FC en el Estadio Monumental de Ate. Se sabe que es un cotejo clave de temporada, ya que un triunfo 'merengue' será fundamental para asegurar el primer lugar.

"Que el Monumental retumbe con nuestro aliento. Este sábado jugamos todos. Adquiere tus entradas [...]", escribió Universitario en sus redes sociales.

Publicación de Universitario tras derrota de Cusco FC ante ADT.

Conjuntamente a este mensaje, Universitario publicó un video en el que se ve a Alex Valera con la camiseta de Universitario en el Estadio Monumental. Se puede oír a la afición 'merengue' alentando al equipo y generando muchas emociones para lo que serán los 90 minutos en el duelo directo entre cremas y 'dorados'.

Dado los resultados recientes, Universitario depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Clausura 2025. Tiene al frente a rivales directos para seguir manteniendo su ventaja, siendo Cusco FC el siguiente para alejarse en la tabla de posiciones. Un momento especial para los 'merengues' que están cada vez más cerca del tricampeonato.

Universitario vs Cusco FC: día, fecha, hora y canal

El partido de Universitario vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 se juega este sábado 27 de septiembre a partir de las 18:00 horas locales en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión de estos 90 minutos serán por GOLPERÚ, en el canal 14 y 714 HD de Movistar TV.