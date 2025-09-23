- Hoy:
Mr. Peet da tajante mensaje sobre Universitario tras derrota de Cusco FC en el Clausura: "Muy feo..."
Tras la caída de Cusco FC ante ADT, Universitario se perfila a ser el gran protagonista del Torneo Clausura 2025, ¿Qué dijo Mr. Peet durante transmisión en vivo?
Uno de los partidos más esperados en la décima jornada del Torneo Clausura 2025 fue el de Cusco FC vs ADT. Y es que este resultado podría anticipar una 'final adelantada' entre Universitario y los cusqueños, pero tanta fue la sorpresa que los tarmeños dieron el golpe para superar al cuadro 'dorado'.
PUEDES VER: Partidos que definirán el Torneo Clausura: calendario de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso
Tras este 0-2 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, las miradas fueron hacia la escuadra crema, quien tiene el camino a su favor para consagrarse con el Torneo Clausura 2025. Así lo confirmó el mismo Mr. Peet en su programa "A Presión Radio", quien no tuvo filtro para dirigirse a la 'U' y catalogarlos prácticamente como ganadores del certamen.
Se sabe que se viene un duelo clave entre Universitario vs Cusco FC en el Estadio Monumental, por lo que un triunfo de los 'merengues' dejaría prácticamente definido el título del Torneo Clausura 2025. No solo ello, sino que se estaría consumando el tricampeonato de la 'U', ya que de ser campeón del Apertura le da ese título inmediato.
"Para terminar esto. Todo parece indicar que Universitario sería el ganador del Clausura. Parece indicar. A priori. Tendría que caerse muy feo Universitario, cosa que lo dudo", expresó Mr. Peet.
(VIDEO: A Presión Radio)
Al cierre de la décima jornada del Torneo Clausura, Universitario de Deportes es líder absoluto y ahora tendrá un duelo clave ante los cusqueños con el mar de hinchas que se harán presente en el coloso de Ate.
Partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2025
- Fecha 11: Universitario vs Cusco FC
- Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario
- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC
- Fecha 16: ADT vs Universitario
- Fecha 17: Universitario Descansa
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario
