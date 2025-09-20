0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Próximo partido de Universitario vs. Cusco FC: fecha, hora y dónde ver el Torneo Clausura

Universitario venció a UTC en Trujillo y ahora le tocará enfrentarse a Cusco FC en un vital partido por el Torneo Clausura 2025. Conoce la fecha, hora y canal del duelo.

Mauricio Ubillus
Universitario recibe a Cusco FC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.
Universitario recibe a Cusco FC por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. | Composición Líbero
Universitario de Deportes sufrió más de la cuenta, pero venció agónicamente 2-1 UTC de visita en Trujillo. Este resultado deja a los cremas momentáneamente en el primer lugar del Torneo Clausura 2025, pero con el riesgo de perderlo. Ahora, los dirigidos por Jorge Fossati deberán enfrentar a Cusco FC en un vital partido, donde está en juego el liderato del certamen. Conoce todo los detalles de este esperado cotejo.

Universitario anunció la salida de su atacante en pleno Torneo Clausura 2025

Universitario vs. Cusco FC: fecha del partido

De acuerdo a la programación oficial de la Liga 1, el encuentro entre merengues y los 'Guerreros Dorados' por la fecha 11 del Clausura está pactado para disputarse la próxima semana, más precisamente el sábado 27 de setiembre en las instalaciones del Estadio Monumental 'U' Marathon de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs. Cusco FC?

El trascendental compromiso entre los dirigidos por Jorge Fossati contra Cusco FC por el segundo certamen del año dará inicio a partir de las 18:00 horas en territorio peruano. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

  • México: 17:00 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas
  • Bolivia, Venezuela: 19:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver Universitario vs. Cusco FC?

Si no quieres perderte ninguna incidencia de la contienda futbolística entre Universitario vs. Cusco FC, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de GOLPERU (canales 14 y 714 HD de Movistar TV) y vía streaming por el aplicativo Movistar TV App.

¿Cómo llega Universitario?

Cuando todo parecía que Universitario se iba a quedar con un amargo empate del Estadio Mansiche, Álex Valera se convirtió en el héroe del conjunto estudiantil al anotar en la última jugada del encuentro un golazo que le permitió a los suyos subir a lo más alto del Clausura. 'Valegol' también había anotado el primer tanto a los 32 minutos.

¿Cómo llega Cusco FC?

Cusco FC está sorprendiendo a propios y extraños en este segundo semestre, siendo el principal candidato a quitarle a la 'U' la posibilidad de ser campeón de la Liga 1 de manera directa. Los 'Guerreros Dorados' vienen de ganar 1-0 a Ayacucho FC y este lunes buscará recuperar el liderato ante ADT como local para así meterle presión a los cremas el fin de semana en el Monumental.

Cusco FC

Cusco FC tiene dos partidos menos que Universitario y buscará vencerlo para consolidarse como líder del Torneo Clausura. Foto: Cusco FC

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

