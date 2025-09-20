Universitario vs UTC EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Universitario vs UTC medirán fuerzas en un partido con pronóstico reservado, este sábado 20 de septiembre, el duelo que corresponde a la décima fecha del Torneo Clausura 2025 . La cita del duelo que se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo es para las 7.00 p. m. en el horario peruano y la transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes L1 MAX). Sigue aquí todas las incidencias y minuto a minuto del enfrentamiento.

Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes afronta un duelo clave en el Torneo Clausura cuando visite a UTC en Trujillo. Los cremas llegan con la presión de recuperar la cima, tras haber cedido terreno en la fecha pasada por su descanso obligatorio, situación que permitió que Cusco FC se ubique en lo más alto de la tabla. A solo un punto del nuevo líder, los dirigidos por Jorge Fossati saben que no tienen margen de error.

El cuadro merengue llega con la motivación de haber vencido a Melgar en su último partido jugado, un triunfo que los mantuvo en la pelea directa por el campeonato. Además, para este compromiso contarán con novedades importantes: Andy Polo y José Rivera, ausentes por lesión en la jornada anterior, vuelven a estar disponibles, lo que amplía las variantes ofensivas del plantel. También se espera que Anderson Santamaría tenga minutos luego de recuperarse del esguince de primer grado que tuvo en Arequipa.

Por el lado de UTC, la situación es mucho más complicada. El conjunto cajamarquino acumula apenas dos puntos en el Clausura y viene de caer por 3-1 frente a ADT en Tarma, resultado que evidenció sus dificultades para hacerse fuerte fuera de casa. Jarlin Quintero, autor del único gol en la derrota, se perfila nuevamente como su carta principal en ataque.

El antecedente inmediato entre ambos equipos también juega a favor de Universitario. En el último cruce por el Torneo Apertura, disputado en abril, los cremas impusieron toda su jerarquía y golearon 6-0, con una lista de anotadores que reflejó la amplitud de recursos ofensivos del plantel. Aunque los números marcan una clara diferencia, UTC buscará revancha en esta nueva oportunidad como local.

¿A qué hora juega Universitario vs UTC?

Estos son los horarios para los diferentes países del continente para ver el partido de Universitario vs. UTC, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 P. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 1.00 p. m. / (Los Ángeles): 5.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 21)

¿Dónde ver Universitario vs UTC EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario vs UTC EN VIVO por internet lo podrás hacer a través de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, es claro recordar que este canal podrás sintonizarlo mediante los operadores de DirecTV, Best Cable, Claro TV y L1 Play.

¿Dónde ver Liga 1 MAX, partido de Universitario vs UTC?

Claro TV: 510 HD y 10 SD

DirecTV: 1604 HD y 604 SD

Best Cable: 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: 48.1 HD y 149 SD.

Universitario vs UTC pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas UTC empate Universitario Betsson 7.50 4.15 1.43 Betano.pe 7.80 4.40 1.50 bet365 8.00 3.90 1.44 1xBet 7.60 4.15 1.45 CoolbetLATAM 8.00 4.15 1.45 DoradoBet 7.00 4.25 1.45

Universitario vs UTC: últimos enfrentamientos