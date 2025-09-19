Alineaciones Universitario vs UTC: el poderoso once de Fossati para recuperar el liderato

Universitario de Deportes vuelve al ruedo en la Liga 1 y deberá medir fuerzas ante UTC de Cajamarca este sábado 20 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Los cremas descansaron en la fecha pasada y perdieron el liderato en la tabla de posiciones. Por ello, Jorge Fossati ha decidido no guardarse nada y alista una poderosa alineación para vencer en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Alineación de Universitario

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

El cuadro dirigido por Jorge Fossati sabe que no tiene margen de error tras haber perdido el liderato de la tabla luego de descansar en la última jornada. Por ello, buscará aprovechar la ventaja de jugar en el llano y no en la altura. En ese contexto, los cremas recuperan a Anderson Santamaría, José Rivera y Andy Polo, quienes superaron sus lesiones, por lo que contarán con plantel completo para este duelo.

Universitario debe ganar para recuperar el liderato del Clausura.

En el arco estará Sebastián Britos, mientras que la línea defensiva estará conformada por Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. De esta forma, Santamaría deberá esperar su oportunidad desde el banquillo. En los laterales, Andy Polo volverá al once inicial por la derecha y, por el sector izquierdo, se ubicará José Carabalí.

En el mediocampo, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha tendrán la responsabilidad de manejar los tiempos del equipo, con Jesús Castillo como pivote en la contención. En ataque, Jairo Vélez y Alex Valera serán los encargados de comandar la ofensiva merengue.

Alineación de UTC

Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía; Luis Enrique Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega, Erinson Ramírez y Jarlín Quintero.

Por su parte, UTC de Cajamarca tiene la obligación de dar el gran golpe e imponer condiciones jugando de "local". La realidad no es favorable en el Torneo Clausura, ya que es el único equipo que aún no ha conseguido triunfos en esta segunda parte del campeonato, acumulando apenas 2 empates y 5 derrotas.

UTC buscará sumar su primera victoria en el Clausura.

El equipo dirigido por Hernán Lisi viene de caer 3-1 ante ADT en la última jornada, por lo que buscará sorprender a uno de los grandes candidatos al título y, de paso, escapar de la zona de descenso en la tabla acumulada. Actualmente suman 21 unidades, a solo un punto de salir de la zona roja, lo que aumenta la urgencia de conseguir una victoria.

Para este desafío, el ‘Gavilán del Norte’ tendrá a su máxima figura, Jarlín Quintero, como principal carta ofensiva. El delantero colombiano ya suma 10 anotaciones en la temporada y será la gran esperanza de gol para su equipo.