¿A qué hora juega Universitario vs UTC y dónde ver el partido por el Torneo Clausura?

Universitario visitará a UTC en el Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura, este sábado 20 de septiembre. Con la victoria de Cusco FC, los cremas están en la obligación de ganar para volver a lo más alto de la tabla. Por su parte, el 'Gavilán' necesita la victoria para alejarse de la zona de descenso.

¿A qué hora juega Universitario vs. UTC?

Los horarios del compromiso entre Universitario y UTC por el Torneo Clausura:

México: 6:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (día siguiente)

Horarios del Universitario vs. UTC en Estados Unidos

Washington D.C.: 8:00 p.m.

Chicago (GMT-5): 7:00 p.m.

Denver (GMT-6): 6:00 p.m.

Phoenix (GMT-7): 5:00 p.m.

Los Ángeles (GMT-7): 5:00 p.m.

Anchorage (GMT-8): 4:00 p.m.

Honolulu (GMT-10): 2:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. UTC?

El partido de Universitario y UTC será transmitido EN VIVO por L1 MAX, canal que está disponible en DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra y Zapping.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario llega a la contienda con la obligación de lograr una victoria si no quiere complicar su sueño de proclamarse campeón del Clausura, por ende tricampeón de la Liga 1 de manera directa. Por esa razón, Fossati no moverá el equipo que ganó en Arequipa.

Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto serán los centrales. Andy Polo está mejorando de su lesión y tiene grandes opciones de regresar al once. Jairo Vélez la está rompiendo como socio de Alex Valera y se mantendría desde el inicio.

Jorge Fossati se pronunció sobre la decisión de UTC de ejercer su localía en Trujillo y no en Cajamarca. El DT crema indicó no hay polémica sobre la medida que tomó el cuadro cajamarquino porque las normas se lo permite.

"Yo creo que si hubiera cambio de localía, entonces sí se desvirtúa, pero cambio de localía para mí es que, en este caso, UTC viniera a jugar en el Monumental. Eso es cambio de localía. Ahora, UTC va a jugar en otra ciudad por un tema, me imagino, que debe ser por recaudación porque en su estadio no puede hacerlo como lo puede hacer en Trujillo", expresó.