Silvio Valencia perdió los papeles y casi se va a las manos con Gustavo Barnechea: "No eres nadie"

Los periodistas deportivos Silvio Valencia y Gustavo Barnechea protagonizaron tenso momento en vivo. Ambos casi se van a las manos.

Diego Medina
Silvio Valencia casi se va a las manos con Gustavo Barnechea. | Foto: Erick y Gonzalo
En medio de un debate sobre las novedades de la selección peruana en el programa de "Erick y Gonzalo", dos periodistas deportivos protagonizaron un tenso momento en plena transmisión en vivo. Se trata de Silvio Valencia y Gustavo Barnechea, quienes dijeron de todo y casi terminan a los golpes en pleno set.

Todo inició en un cruce de palabras, en el que Valencia manifestó que su colega realizaba ciertas acciones polémicas. "Pero no hago negocios con exjugadores. Pronto voy a sacar todo", dijo. Esto generó un fastidio de Barnechea, quien respondió sin filtro ante los presentes: "Te voy a sacar la c… si sigues hablando h…", indicó.

(VIDEO: Erick y Gonzalo - Youtube)

Silvio Valencia y Gustavo Barnechea casi se van a las manos

Tras estas fuertes expresiones, Silvio Valencia se paró de su asiento para arremeter contra Gustavo Barnechea. Inmediatamente, la producción decidió tapar las imágenes en caso se presente un fuerte incidente. Luego de que todo se reanude, las palabras seguían sonando en plena transmisión.

"Impresentable eres tú. Usa esa palabra para ti, no para los demás. Falta de respeto para la gente. A mí no me viene a faltar el respeto un cualquiera, que no le ha ganado a nadie en el periodismo", expresó Barnechea.

Siguiendo con ello, Barnechea cerró esta pelea con fuerte mensaje para Silvio Valencia, calificándolo públicamente delante de los demás panelistas en este programa deportivo en vivo.

"A mí me buscas y me encuentras. ¿Sabes por qué no te encuentro? Porque no eres nadie. No vales nada. En ningún lado existes. No me busques la bronca que me encuentras. Te ca… de miedo", concluyó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

