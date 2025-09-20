¿Adiós a la selección? Gianluca Lapadula y la sorpresiva publicación que impacta a hinchas peruanos

La selección peruana quedó fuera de la Copa del Mundo tras hacer una pésima campaña en las Eliminatorias 2026. Pese a tener chances en la última jornada doble, terminó perdiendo ante Uruguay y Paraguay para decir adiós a un nuevo proceso mundialista. En medio de ello, uno de los ausentes en la Bicolor fue Gianluca Lapadula, que ahora ha sorprendido con inesperada postal.

A través de su cuenta de Instagram, Gianluca Lapadula impactó a millones de aficionados al lucir la camiseta de la selección peruana. Pese a no ser considerado en los recientes duelos en Montevideo y Lima, el cariño del 'Bambino' por el país no ha pasado desapercibido en esta etapa de su carrera profesional.

Y es que la FPF impactó con una fotografía de Lapadula junto a Paolo Guerrero, en el que ambos jugadores festejan una anotación de la Blanquirroja para orgullo de los aficionados. Esta imagen conmovió al atacante de Spezia, quien no dudó en compartir esta histórica postal en sus 'stories' de Instagram.

Publicación de Gianluca Lapadula con Paolo Guerrero.

Si bien no deja un mensaje alguno para agregar un sentir a esta postal, es claro que Gianluca Lapadula extraña vestir los colores de la selección peruana por todo el apoyo que le brindó la hinchada. Eso sí, ahora su objetivo es consolidarse con Spezia de Italia, ya que eso le permitirá tener continuidad y aportar lo mejor de sí al equipo nacional.

Gianluca Lapadula se quedó en Spezia de Italia

El ítalo-peruano se encontraba en un vaivén de posibilidades con relación a su futuro en Italia. Se había comentado que otros clubes pusieron la mirada en nuestro compatriota, pero finalmente la directiva le ofreció una buena opción para poder pelear el puesto a lo largo de la temporada. Ahora, depende del mismo 'Bambino' su titularidad en el plantel a sus 35 años.