FIFA cambió puntos de Perú y supera a Bolivia, Venezuela y Chile en la tabla Conmebol

La selección peruana se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 tras sus derrotas ante Uruguay y Paraguay. Sin embargo, ahora el foco está en la FIFA, quien acaba de anunciar una modificación de puntos en la tabla Conmebol, que ponen a la Bicolor en una nueva posición.

Resulta, que la entidad máxima del fútbol mundial actualizó oficialmente el ranking FIFA para este jueves 18 de septiembre, generando cambios en cada uno de los países de Sudamérica y de los demás continentes. En el caso de Perú, sufre cambios en su puntuación para la tabla Conmebol, pero superando a Venezuela, Chile y Bolivia.

Selección peruana cerró las Eliminatorias 2026 en el penúltimo lugar. Foto: FPF.

¿En qué puesto está Perú en el ranking FIFA de selecciones?

Previo a la fecha doble de Eliminatorias en el mes de septiembre, la selección peruana se ubicaba en el puesto 42 con 1489.97 puntos. Ahora, con sus dos caídas en las clasificatorias en Montevideo y Lima, la FIFA lo descendió a la casilla 48 con 1469.31 unidades. Lo curioso, es que está por encima del conjunto boliviano, quien selló su pase al repechaje mundialista.

Perú por encima de Venezuela, Chile y Bolivia en el Ranking FIFA.

Ranking FIFA septiembre 2025: así quedó Perú en la tabla

Revisa cómo quedó la selección peruana en la tabla del Ranking FIFA, sabiendo que el equipo de Óscar Ibáñez, quien fue destituido del cargo, no logró sumar punto alguno en la fecha doble definitiva de las Eliminatorias 2026.

Puestos de selecciones Conmebol en el ranking FIFA

PUESTO PAÍS PUNTOS 3. Argentina 1870.32 6. Brasil 1761.6 13. Colombia 1692.1 15. Uruguay 1673.65 24. Ecuador 1588.04 37. Paraguay 1501.01 48. Perú 1469.31 49. Venezuela 1465.02 57. Chile 1441.66 77. Bolivia 1332.24

Perú cayó seis puestos en el ranking FIFA

Con el ranking FIFA expuesto en el párrafo anterior, se aprecia que la selección peruana cayó seis puestos en la tabla Conmebol. Anteriormente, se encontraba en la casilla 42° con 1489.97 puntos, los cuales se dieron tras sus empates sin goles ante Colombia y Ecuador.

¿Cuál fue la mejor posición de Perú en el ranking FIFA?

El mejor momento de la selección peruana en su historia se dio en octubre del 2017, cuando la Bicolor, liderado por Ricardo Gareca, se ubicó en el puesto 10 a nivel mundial en el ranking FIFA. Posterior a ello, decayó a la casilla 11 y se mantuvo en ese lugar hasta el cierre de la Copa del Mundo en Rusia 2018.

Próximos partidos de la selección peruana

De momento, se conoce que Perú viajará a Concepción para jugar ante Chile en la fecha FIFA del mes de octubre. Aún no se confirma si habrá otro choque en estos días, por lo que de momento solo habrá un primer encuentro ante 'La Roja'. Posterior a ello, para los compromisos de noviembre, la Bicolor enfrentará a Rusia en suelo europeo, así como ante la misma Chile en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.