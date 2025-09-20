'Flaco' Granda criticó duramente a Tapia por publicación sobre el nuevo DT: "¿A quién le ha ganado?"

Renato Tapia sorprendió con un polémico mensaje tras la designación de Manuel Barreto como el nuevo DT de la selección peruana para los amistosos de octubre y noviembre, lo que muchos interpretaron como una crítica ante esta decisión. Tras ello, el periodista deportivo Giancarlo Granda no dudó en lanzar duras críticas contra el volante nacional.

Y es que, minutos después de que la FPF haga oficial la llegada de Barreto al banquillo de la 'Bicolor', Tapia sorprendió con una publicación en su cuenta de 'X': "Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba", escribió.

Giancarlo Granda criticó duramente a Renato Tapia

Luego de esta publicación, durante la última emisión del programa 'El Último Aliento', el popular ‘Flaco’ Granda arremetió contra el llamado “capitán del futuro” y pidió que no vuelva a ser considerado en una convocatoria de la selección peruana.

Además, el comunicador acusó a Renato Tapia de faltar el respeto al nuevo entrenador de la 'Bicolor' con su mensaje sarcástico y lo cuestionó por no haber logrado un puesto al repechaje para el Mundial Norteamérica 2026.

Video: El Último Aliento

"Que no lo convoquen más, de verdad lo digo. ¿Está criticando la designación de un entrenador? ¿Quién es Renato Tapia para criticar la designación de un entrenador? ¿A quién le ha ganado Renato Tapia? Desubicado, está siendo sarcástico con la designación de un técnico. Un poco de respeto, bájenle un poco que nos dejaron fuera de un Mundial, no clasificaron al Mundial más fácil de la historia", expresó.

De igual manera, Giancarlo Granda recordó cuando Tapia rechazó jugar la Copa América y, aunque aseguró respetar su trayectoria, recalcó que es “uno más” en la 'Blanquirroja'. Finalmente, dejó entrever que la presunta crítica a la llegada de Manuel Barreto se debe a que con Óscar Ibáñez tenían más libertades.

"Renato Tapia es un jugador más de la selección peruana. Los futbolistas están para jugar no para sacar y poner técnicos. La Copa América la jugamos sin Tapia. Yo respeto la categoría de Renato Tapia, que juega en el extranjero. Es un entrenador que está ahí para apagar un incendio, porque no va a ser el técnico de Perú. ¿Querían que los siga dirigiendo Ibáñez porque les daba permiso para salir?", sentenció.