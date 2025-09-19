Chorri Palacios dejó fuerte crítica a Manuel Barreto por su llegada como DT de Perú: “No seas…”
Roberto “Chorri” Palacios no se guardó nada y lanzó uno fuerte comentario sobre la designación de Manuel Barreto como técnico de la selección peruana hasta finales de 2025.
La selección peruana estuvo planeando anunciar a Manuel Barreto como técnico interino para los amistosos de octubre y noviembre. Es por eso que Roberto Palacios, exseleccionado nacional, también conocido como 'Chorri', dejó un contundente comentario sobre el ex Universitario de Deportes.
'Chorri' Palacios dio fuerte comentario contra Manuel Barreto por su llegada como DT de Perú
Palacios utilizó su programa llamado 'Chorrigolazos' para dar su ácida opinión sobre la posible designación de Barreto como DT de la selección de Perú hasta fin de año.
Video: ConSeñal TV
"No seas malo. Disculpa, pero si me mencionas la Selección, háblame de un Pinto, Pekerman, pero no me pongas a hablar. Disculpa, pero de técnicos que no han logrado cosas en el fútbol peruano y están ahí con la oportunidad de seguir en la Federación", dijo Palacios en directo.
En palabras de 'Chorri' Palacios, siente que Manuel Barreto no sería el entrenador adecuado, ya que no ha tenido logros deportivos nacionales ni internacionales para ocupar un puesto tan importante en la bicolor.
Es importante mencionar que Barreto es el actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y por esa razón ocupará el cargo de técnico de la selección peruana para los amistosos contra Chile (ida y vuelta) y Rusia en octubre y noviembre de 2025.
Roberto Palacios y su opción como DT de la selección peruana
Además, Roberto Palacios no se quedó callado y reveló a qué entrenador le gustaría como el elegido para ocupar ese puesto en la selección peruana. Su opción sería el mexicano Rubén Romano."
"Los mejores entrenadores ya tienen equipo. Yo sí tengo un entrenador, que a mí me encanta cómo dirige, que es Rubén Romano, mexicano. Tuvo siete finales", finalizó a través del canal 'ConSeñal TV'.
